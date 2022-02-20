【重磅快評】黃郁婷啟示錄：當國手得先通過政治審查

競速滑冰國手黃郁婷日前在美國鹽湖城備戰北京冬奧訓練，在個人社群媒體上傳身穿中國隊服練習影片，引發爭議，事後她表示「運動無國界」。外界原以為這只是冬奧期間的插曲，沒想到在冬奧閉幕前夕，行政院長蘇貞昌認為黃郁婷行為極為不當，要求教育部進行調查並給予適當處分，總統府隨即也發聲支持，遭外界質疑府院帶頭霸凌奧運國手。只能說，這年頭，在台灣當國手，除了要通過各種嚴苛的比賽競技，現在還多了一項：政治審查。

然而，這已不是蘇貞昌第一回以閣揆之姿帶頭鬥爭跟他政治認同不同的平民，他就曾多次點名對岸發展的藝人歐陽娜娜，質疑她成為對岸統戰工具。過去兩岸關係和緩時，台灣藝人紛紛登陸，除了為個人賺進豐厚的收入，知名度也因此擴展到對岸及華人圈，不僅大陸觀眾對台灣藝人及其作品耳熟能詳，台灣的文化與軟實力也因此得以滲透到對岸及華人圈。

然而，這幾年，隨著兩岸關係緊繃，蔡政府高舉「抗中保台」，原本理應不沾染政治色彩的藝人也被迫要選邊站，除了蔡政府刻意高張的政治催化，疫情也加速兩岸交往的實質斷裂。如今更是演變成只要是對大陸表示友好就是等於「賣台」，動輒被冠上「舔共」、「人民幣真香」等嘲諷字眼，甚至遭到出征。

沒想到，如今這種變本加厲的政治審查更加諸在體育選手身上。奧運的核心精神就是和平，打破國族與疆界的藩籬，這些體育選手在競技場上是你爭我奪的對手，下了競技場，彼此常是惺惺相惜的朋友，體現了運動無國界的精神。運動確實是無國界，但對政治人物而言，運動卻是隨時可以把意識形態之手伸入的禁臠。試想，如果今天黃郁婷穿的是美國或是日本選手的隊服，還會受到如此的政治清算嗎？

而在蘇貞昌要求教育部及體育署調查黃郁婷的不當言行並給予處分，教育部立刻就洋洋灑灑列出黃郁婷的「罪狀」，包括除了穿中國隊服的影片外，以及後續發言內容不符國人對國家代表隊選手的期待等行為；並表示目前體育署刻正進行調查，後續將依調查結果，進行處分，同時也將就本案會同中華奧會進行徹底檢討，以建立機制與要求，作為日後國家代表隊成員對外言行可遵循的規範。

教育部的回應充滿了漏洞，什麼是「國人期待」？有人說，黃郁婷事發後兩周在臉書跟微博的發言，被認為有挑釁的意味，可能也是惹怒蘇貞昌的關鍵。但不論如何，即便黃郁婷開嗆台灣網友，這不就是台灣最引以自豪的言論自由？更何況，黃郁婷的言行是否得當，自有社會公評，有嚴重到需要動用到府院等國家機器追殺？也難怪有網友說，「顯然玻璃心不是大陸人專屬」。

而教育部說「將建立機制與要求」，讓日後國家代表隊遵循，不就代表現在本來就沒有規範國手言行，包括不能穿著對岸的隊服，請問體育署要用什麼法條去處分黃郁婷？剝奪國手資格？終身不得參賽？

說穿了，黃郁婷就是因為沒有得牌，所以蔡政府可以毫無忌憚地出手。蔡總統上任之初那句，「我當總統一天，沒有人需要為他的認同而道歉」，就跟那句「謙卑、謙卑、再謙卑」一樣，如今早已變成了網路「說個笑話」的反諷詞。