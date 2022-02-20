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染疫醫護補償僅獲6.5萬 指揮中心：非染疫就補助至上限

主計處曝平均月薪55K 藍委：政府老拿統計玩數字遊戲

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
立委李貴敏表示，迄今防疫都是靠百姓自我管理，缺蛋等民生物質匱乏問題，政府也只會用老百姓的錢去補貼。本報資料照片
立委李貴敏表示，迄今防疫都是靠百姓自我管理，缺蛋等民生物質匱乏問題，政府也只會用老百姓的錢去補貼。本報資料照片

主計總處公布，去年全年每人每月總薪資平均為5萬5754元，年增2.94%，引發網友吐槽。國民黨立委李貴敏表示，台灣已步入K型經濟，富者越富、貧者越貧，才會有這樣分歧認知產生。中產階級作為社會中堅力量，趨勢卻完全走空，不但不是健康的經濟結構，對整個社會的穩定非常不利，更讓人擔心台灣將走向均貧社會。

李貴敏指出，同一份數據，每人每月經常性薪資再扣除物價指數後，居然出現蔡總統就任近5年首次全年實質經常性薪資倒退情形，顯示薪水根本趕不上物價飆漲，這個問題，政府看到了嗎？民進黨政府老拿這些統計玩數字遊戲，無非是配合大內宣歌功頌德，吹噓光鮮政績，麻痺國人認知，甚至洗腦民眾，讓大家誤認為現在經濟前所未有的好。

李貴敏說，民生困苦，生活壓力山大；股市節節升高沒錯，市井小民痛苦卻與日俱增，許多中小企業因疫情躺平。忠孝東路沿線商店倒了一片，許多商場與辦公空間閒置待租，政府實有必要盡速出手穩定經濟與物價，拉抬年輕族群。

李貴敏表示，迄今防疫都是靠百姓自我管理，缺蛋等民生物質匱乏問題，政府也只會用老百姓的錢去補貼。官員國際視野不足，欠缺國際觀，對國際形勢波動無感，完全忽視國際情勢對臺灣淺碟式經濟的影響，以致民眾很難承受物價指數飆漲與通膨衝擊，等於政府無招架之力，束手無策，最後代價全由百姓承擔。

李貴敏說，迴避問題、掩蓋問題，刻意遮掩社會真相，只會讓問題複雜化，貧富差距日益擴大，頂層財富暴增，底層痛苦加深，所得分配惡化，後續危機更形嚴重，最高最低所得家庭差距屢創新高就是最好的例子，拜託別再澎風了。

李貴敏 薪資

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