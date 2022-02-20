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柯建銘舉地制法批藍 國民黨：高傲姿態令人費解

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
民進黨團總召柯建銘。本報資料照片
民進黨團總召柯建銘。本報資料照片

針對民進黨團總召柯建銘舉「地制法」修法為例，批評國民黨「商女不知亡國恨」一事，國民黨文傳會主委凌濤強調，促進區域發展原是一樁好事，但柯建銘為了一黨一人之私，急就章地倉促修法，棄地方民意於不顧，強推由上而下的「帝制法」，在野力量當然無法漠視、放任，倒是柯總召近來不斷對在野黨品頭論足，如此高傲姿態，讓人不解「他到底哪裡來的勇氣？」

凌濤表示，「地制法」修法事涉國土規劃、城鄉發展等重大議題，然而迄今尚無行政院的修法版本，甚至僅主張「支持民進黨團版本」；民進黨由上到下皆將國家發展當作兒戲，不想周詳討論，如今卻反過頭來斥責在野黨恪守職責的監督行為，讓人感到荒謬至極。

凌濤表示，民進黨為一己之私強推「地制法」修法、思慮不周，所有在野力量不分黨派皆挺身譴責，唯獨柯總召「看不見也聽不見」持續活在自己的世界，且近來還不斷以高傲姿態對在野政黨品頭論足一番，種種言行令人詫異。希望柯建銘能在新會期中多著墨於攸關民生議題的政策討論上，這才是國家百姓之福。

民進黨 柯建銘 凌濤

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