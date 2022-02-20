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黃郁婷恐遭處分 藍委：政府最大問題在「不教而殺」

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
黃郁婷在競速滑冰女子1000公尺排第24名。圖／中華奧會提供
黃郁婷在競速滑冰女子1000公尺排第24名。圖／中華奧會提供

我國競速滑冰女將黃郁婷穿中國隊服爭議延燒，行政院也要針對不當言行進行調查，最重恐將直接取消國手資格。國民黨立委葉毓蘭說，黃郁婷在冬奧賽前的隊服事件，確實做錯了。但此案政府的問題在於「不教而殺」，前無指導、中無警惕，後有處罰，這就不盡公允。

葉毓蘭透過臉書指出，黃郁婷在冬奧賽前的隊服事件，確實做錯了；但是錯更大的是教育部、奧會等主管機關，為何在賽前沒有給予明確的指引? 告訴他們什麼是可以做，又有什麼不可以做?現在又在賽後放話法辦，是因為「狡兔死，走狗烹；飛鳥盡，良弓藏」？

葉毓蘭說，對黃案，政府不但事先沒有明確的言行指引，黃開始有不當言行，主管機關就該好言規勸開導，教育部長直接電話卻無片語言及，難免讓人以為這是言論自由範圍。前無指導、中無警惕，後有處罰，這就不盡公允。

葉毓蘭 教育部 行政院

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