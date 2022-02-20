新人選議員加權100% 黃健豪：對地方生態造成嚴重衝擊

國民黨中常會周三通過「111年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法」，新人初選民調加權100%引發爭議，而台中市傳出每區都要再加一席新人。台中市議員黃健豪今受訪表示，這對於現在在議會裡面的市議員來說，都是很嚴重的衝擊，大家反彈也會非常的強烈。

黃健豪表示，鼓勵新人當然是一個正確的方向，也是很大的鼓勵，但加權到百分之百邏輯，最後是讓完全沒經驗人投入選舉，但對政黨來說，選舉的最終目的是要選贏，而且如果新人下來選舉，對地方生態也會造成很嚴重的衝擊。

黃健豪說，在加權百分之百制度出來之前，黨中央都沒有和議會黨團來溝通，所以辦法剛出來的時候多數議員的反彈情緒是很強烈的。過去的提名辦法規定若過去4年表現優異，會優先讓黨團來提名，但現在又加權百分之百，那是否這兩個制度就會衝突？很多議員會覺得國去4年這麼努力幫國民黨奮戰，初選結果被加權百分之百的新人擠掉，是不是這幾年的努力都白費，這對他們也不太公平。

黃健豪說，除了新人加權百分之百外，對這些現任議員表現如果有加分制，或許有機會可以把漏洞補起來。