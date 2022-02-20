監委擬質問柯文哲 藍委：用人唯綠以致拔擢非人

目前仍未結案的「社子島案」，查案監委近期擬行使質問權，邀台北市長柯文哲說明。國民黨立委賴士葆今天說，整個監察院先天就是用人唯綠，以致於拔擢非人，要期待監委超越黨派、大公無私，根本緣木求魚。

監委要邀柯文哲說明社子島案，因監察院長陳菊提醒事涉敏感，才踩煞車。賴士葆指出，回想當初監委要約談衛福部長陳時中，因疫情破口死了8百多人，疫苗採購連連失誤，還拒絕讓國會監督調查，這是道地的違憲。

賴士葆說，監委因行政院長蘇貞昌不悅地說「約談陳時中，是不厚道也不公平」，事情就畫下休止符，這樣的紀錄已經淪為笑柄，被監督的機關是「大人」，監督的機關淪為「細漢仔」。由此來檢驗監察委員獨立行使職權根本就是空話。

賴士葆說，監察院長能介入監委調查，更遑論連行政院長是被監督的機關，都可以反客為主來影響辦案，原因很簡單，因為整體而言，監察院就不是獨立機關，當然無法期待監察委員能獨立的行使辦案。

賴士葆說，這一屆的監察委員因蔡政府沒有按照憲法規定超越黨派的提名，所以幾乎都是提名政治立場與意識形態與民進黨契合的人選，「純度很高」，所以陳菊常常介入個案違反監察委員獨立行使職權的原則。整個監察院先天就是用人唯綠，以致於拔擢非人，要期待監委超越黨派的摘奸發伏、整頓官箴，根本緣木求魚。