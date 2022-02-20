監委擬質問柯文哲 藍委：用人唯綠以致拔擢非人
目前仍未結案的「社子島案」，查案監委近期擬行使質問權，邀台北市長柯文哲說明。國民黨立委賴士葆今天說，整個監察院先天就是用人唯綠，以致於拔擢非人，要期待監委超越黨派、大公無私，根本緣木求魚。
監委要邀柯文哲說明社子島案，因監察院長陳菊提醒事涉敏感，才踩煞車。賴士葆指出，回想當初監委要約談衛福部長陳時中，因疫情破口死了8百多人，疫苗採購連連失誤，還拒絕讓國會監督調查，這是道地的違憲。
賴士葆說，監委因行政院長蘇貞昌不悅地說「約談陳時中，是不厚道也不公平」，事情就畫下休止符，這樣的紀錄已經淪為笑柄，被監督的機關是「大人」，監督的機關淪為「細漢仔」。由此來檢驗監察委員獨立行使職權根本就是空話。
賴士葆說，監察院長能介入監委調查，更遑論連行政院長是被監督的機關，都可以反客為主來影響辦案，原因很簡單，因為整體而言，監察院就不是獨立機關，當然無法期待監察委員能獨立的行使辦案。
賴士葆說，這一屆的監察委員因蔡政府沒有按照憲法規定超越黨派的提名，所以幾乎都是提名政治立場與意識形態與民進黨契合的人選，「純度很高」，所以陳菊常常介入個案違反監察委員獨立行使職權的原則。整個監察院先天就是用人唯綠，以致於拔擢非人，要期待監委超越黨派的摘奸發伏、整頓官箴，根本緣木求魚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言