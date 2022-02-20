4月處理黃郁婷爭議 綠委籲加速：民怨可能延燒
對於我國競速滑冰女將黃郁婷穿中國隊服的爭議風波，北京冬奧台灣代表團總領隊陳士魁表示，預計在4月冬奧檢討會議中進行詳細討論，決定是否懲處與如何懲處。對此，民進黨立委許智傑說，若拖到4月，民怨可能會怪政府效率不彰而延燒，應盡快處理。
對於黃郁婷穿中國隊服爭議延燒，行政院也要針對不當言行進行調查，最重恐將直接取消國手資格。許智傑表示，在基層確實接到很多不滿的聲音，認為國手代表國家，領台灣的補助，若國手已經有傷害台灣國際形象的言論和行為，支持行政院依法進行調查，希望以後可以杜絕國手表現媚中的行為。
許智傑表示，現在才2月，若拖到4月才處理，民怨可能會怪政府效率不彰而延燒，應該盡快處理，也趕快讓爭議告個段落，避免中共繼續用挑撥離間的招式影響我國民心，強力要求體育署等主管機關要更積極處理。
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