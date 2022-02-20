2024把柯文哲送進總統府 陳佩琪：不選才是新聞

2022選戰開打，台灣民眾黨主席柯文哲心腹、立委蔡壁如日前提到「將柯文哲送進總統府是餘生最大願望」。柯文哲妻子陳佩琪今天也在臉書說，「他是直接準備，不選才是新聞」，自家黨員當然支持，老婆自當也不例外。

陳佩琪今也在臉書提及2020大選過往，她說，2019年9月某個周二下午近五點下班時間，柯曾打電話問她登記參選2020總統一事，「我跟柯說，『自己決定就好，決定了，我就支持，後來柯放棄登記，理由是市政八年才有可能完成階段任務，那時才剛二次當選不久，不想棄市民而去』。今年底柯卸下市長職務後， 當然是積極準備選總統啊，那不然呢？！」

陳佩琪也說，最近看到這麼多媒體和政論節目刊出或熱烈討論這句話，心想參選是人民權利，選的上選不上是另一回事，真不知名嘴和新聞底下留言，怎會罵成這樣。

另外，陳佩琪也提到柯當年以素人參選北市長，2014年2月17日，柯在醫院值完班後，把穿了20多年的白袍高掛牆上，一個人走出台大醫院。陳佩琪說，印象中柯離開前，她還曾拿錢去繳清柯在愛滋事件被公懲會降級改敘後多領的幾個月部分薪資，她說，「回想柯做這項決定前，並沒有跟我商量， 可能是早摸透我的個性了吧。」

陳佩琪提到，當年選北市長時，2014年5月有一分民調，柯文哲的支持度只有對手連勝文的一半，印像中是26比52，記者當時問柯感想，柯僅淡淡回「是有點難過， 但再努力啦」，她說，「選舉過程也有媒體問我，支持先生的決定嗎？我當時看來是當選希望渺茫，但也淡淡的說『只要不是去做飛車搶劫，想做什麼我都支持』」。

陳佩琪最後說，的確，人生苦短，想做什麼，去做就是，短短幾十載能活得快樂、過的精彩，做自己想做的事，此生就已滿足！