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每日一問「本尊不回應」 陳以信批黃偉哲民主傲慢

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委陳以信今天批黃偉哲「民主傲慢」，不僅不尊重台南市民權益，更是對民主政治最壞示範。本報資料照片
國民黨立委陳以信今天批黃偉哲「民主傲慢」，不僅不尊重台南市民權益，更是對民主政治最壞示範。本報資料照片

爭取國民黨提名參選台南市長的立委陳以信以「每日一問」質疑現任市長黃偉哲施政問題，黃偉哲近日改採「本尊不回應」戰術，由市府出面應對。陳以信今天批黃「民主傲慢」，不僅不尊重台南市民權益，更是對民主政治最壞示範。

陳以信近日連續針對各項台南市政議題提出檢討，從開放日本福島核災區食品進口立場，黃偉哲任立委時支持地方自治條例從嚴管理，當市長後卻改口尊重中央相信中央，無視台南市民食安權益。並據官方統計指出，台南交通安全差，車禍死傷人數全台最高，12歲以下學童交安死傷也高。

陳以信也質疑台南治安也惡化，人均殺人案、酒駕數、賭博犯罪，台南都是六都最嚴重。尤其台南房價過去三年快速攀升，上漲幅度與房價所得比，台南都是六都中最高，讓台南年輕人很難買得起房子。陳以信強調，這些都是台南市民關心並應該知道的市政成績。

陳以信表示，透過市政成績對話，台南市民可更了解市政建設成果。台南市府偶爾也有正確回應的時候，例如針對台南三井Outlet開幕，延伸發現高鐵特區警力不足應設沙崙派出所，台南市警局就能從善如流展開規畫，值得肯定。

陳以信說，針對台南市身心障礙人口比例多，但無障礙公車供應不足，市府也有機會公開說明比例將再提升，也保證會進用更多身心障礙勞工。他肯定這些回應，都對台南市政有正面發展，讓台南市民權益有更大保障。

陳以信表示，接受台南市政成績檢討，是台南市長的應盡責任，更是台南市民的應得權益，他呼籲黃偉哲應該勇於對話，不要不敢面對自己執政成績。畢竟現在距離黃任期還有近一年，還有機會繼續努力把成績做好，千萬不要遇到外界具體質疑，都想以政治口水一筆帶過，看到一個遇質疑就躲起來的鴕鳥市長，終究不是台南市民之福。

台南 陳以信 黃偉哲

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