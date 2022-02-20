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刻意淡化疫情？ 游淑慧批陳時中：腳底抹油準備選北市長

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
游淑慧說，從今年一月初，她就斷言，陳時中一直在淡化這波疫情，就是陳時中準備腳底抹油，要去參選。圖／引用自游淑慧臉書
游淑慧說，從今年一月初，她就斷言，陳時中一直在淡化這波疫情，就是陳時中準備腳底抹油，要去參選。圖／引用自游淑慧臉書

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中年底是否參選北市長，持續引發關注，陳時中日前則回應，「能夠選的話就一定會辭」，國民黨台北市議員游淑慧今天則在臉書批時中，「一個貪心的男人手裡拿著、嘴裡吃著、眼睛還看著。」

游淑慧說，從今年1月初，她就斷言陳時中一直在淡化這波疫情，就是他準備腳底抹油，要去參選，去參選前，當然要去製造疫情平穩跡象。

年底選戰逼近，前副總統呂秀蓮呼籲陳時中，「要選的話快辭職，不要占用行政資源」，陳時中回「能夠選的話就一定會辭」，中廣董事長趙少康批評，陳時中覬覦北市長寶座，利用職務博聲量，又無法專心抗疫，怎麼能「吃碗裡看碗外」？游淑慧今天也批評，「一個貪心的男人手裡拿著、嘴裡吃著、眼睛還看著。」

游淑慧今天在臉書質疑，陳時中這種男子蠻貪心的，就是人家說的，吃碗內看碗外，手裡拿著、嘴裡吃著、眼睛還看著，除非給他市長參選，否則不會辭職，給他市長參選，他才要辭職，這是什麼邏輯，重點是說夠不夠選？還有防疫工作做好了沒？

游淑慧說，從今年一月初，她就斷言，陳時中一直在淡化這波疫情，就是陳時中準備腳底抹油，要去參選，要去參選前，當然要去製造疫情平穩跡象，我不知道我們疫情是真的平穩？還是指揮中心陳時中有意讓它平穩，好作為自己參選的準備，但政治人物這種貪心的嘴臉，讓人看了好不舒服，好不爽。

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