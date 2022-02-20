國民黨青年加權惹議 林鼎超：參選人的奉獻應納入加權

國民黨今年度直轄市議員提名大幅提升青年加權，此舉引起部分黨內人士反彈。新北市議員參選人林鼎超表示，黨內許多人士為了黨奉獻青春，在加權上卻因為年齡關係，失去優勢，他認為，加權分數應考量參選人對「黨內」或「公部門」的奉獻來予以增加。

依國民黨16日通過的「111年直轄市議員選舉候選人提名特別，若是政二代，最高加成70%，若不是政二代，年齡介30至35歲之間，可加權達100%；年齡在36至40歲則加權80%。黨中央希望此舉能給予新人更多參政機會。但此舉也引起一些中生代反彈，認為有所不公。

林鼎超表示，首先，要謝謝黨中央，這次的「青年加權」是真的有感，也確實讓黨內的年輕人都感受到黨中央滿滿的誠意。不過，青年加權重點在於新人面對現任議員初選時，能在相對公平的條件下競選，若只是新人對新人，可能就會有所不公。

林鼎超指出，他有許多同志、朋友為黨奉獻青春，蹲點蹲了許久，等到有機會站上第一線時，卻又失去優勢。新人年紀幾乎都在40歲以下，決勝點可能落在10%、20%左右，希望現在推出的加權方式還有改善機會。

林鼎超認為，黨中央其實可以給予曾在黨內或政府公部門有過歷練的人另外的加權，並依照職等提供更多元的加權方式，也就是「幕僚世代的激勵方案」。

林等超指出，許多青壯年人士曾任黨職、公部門相關職位，也有人積極參與黨內舉辦的活動或上政論節目為藍營發聲，他們都是優秀的人才，若黨中央願意給予這些參選人額外加權，便能解決地方反彈，同時吸引更多年輕人加入國民黨犧牲、奉獻與打拚。