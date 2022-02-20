蘇貞昌要懲黃郁婷 孫大千：你拿掃帚去戰北京沒人攔你

對於我國女子滑冰選手黃郁婷穿中國大陸隊服裝事件，行政院長蘇貞昌認為她行為極為不當，已要求教育部、體育署針對黃郁婷選手不當言行進行調查，並為適當之處分。前立委孫大千在臉書表示，蘇貞昌到底是有什麼問題？行政院長竟然帶頭修理自己的奧運國手。

孫大千指出，黃郁婷不過是在美國備戰冬奧的訓練時穿了好朋友送給她的中國隊隊服，這究竟是犯了什麼錯？違反了哪一條法律？難不成民進黨現在對於國手在訓練時要穿什麼衣服都要規定管制嗎？

孫大千說，如果黃郁婷是穿著美國隊或者是日本隊的隊服來進行私人練習，蘇貞昌也會認為言行不當嗎？如果其他國家的選手在訓練時穿了中華隊的隊服，回國之後也要接受自己政府的修理批鬥嗎？中華民國已經變成了極權國家嗎？

孫大千說，如果黃郁婷在此次冬奧奪得獎牌，為國爭光，蘇貞昌還敢用這樣的方法追殺打擊黃郁婷嗎？這算不算是大小眼打落水狗的低級行為呢？既然這麼仇視中國大陸，蘇貞昌大可以拿著家裡的掃帚去和北京政府決一死戰，沒有人會攔著你。