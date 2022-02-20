獨／實踐培育青年、以民為本 江啟臣成立啟思民本基金會

國民黨前主席江啟臣在任時曾創青年入黨人數新高，更重啟革實院講習班培育人才。為延續對青年世代的承諾，打破卸任就讓青年人才流失的困境，並致力於「以民為本」的國政目標，江啟臣成立「啟思民本基金會」，將於3月12日舉行開幕儀式，邀請歷任主席、黨內大老共同參與，展現團結氣勢。

江啟臣過去在黨內世代交替的冀望下就任主席，期間多位核心幕僚就曾建議成立基金會或智庫；不過他去年忙於公投和黨務，後來又受疫情影響，下半年才開始籌備。基金會由江啟臣擔任董事長，國民黨前秘書長李乾龍擔任副董事長，董事則包含青壯派政治人物、學者專家與社會賢達等。

江啟臣說，當前台灣政治雖然鞏固於民主，但民主只是一種政治機制的外殼，而民主更不是只有選舉，關鍵還是要有底蘊的內核「以民為本」，台灣民主政治「再啟蒙」的公民運動，才能確保人民福祉及民主機制的穩健運作，改善當前政治現況，為中華民國派找出路，開拓更多議題和族群。

基金會主要任務包含青年培育、政策研究和議題調查三個面向。除了國政論述外，地方議題也是重中之重，並積極與在地青壯世代合作，從實作裡孕育出屬於地方的政策和人才，將「啟思民本基金會」打造為地方與國政的全方位中華民國派智庫。

為維持其政治能量和運作，藍營內許多政治人物在卸任時皆成立基金會。例如前總統馬英九卸任總統後成立馬英九基金會，行政院前院長江宜樺也有長風基金會，國民黨前主席洪秀柱的青雁和平教育基金會，以及去年高雄市前市長韓國瑜則接任典亮慈善基金會董事長等；還在任成立基金會的除了江啟臣外，還有前副總統連戰於行政院長任內成立的青年發展基金會，台北市議員羅智強的人人未來基金會。