蘇貞昌周五施政報告 國民黨團：開放核食無配套就杯葛

立法院周五開議，行政院長蘇貞昌將到立法院做新會期施政報告，但因政院春節後開放日本福島地區核災區食品，國民黨團揚言杯葛。國民黨團總召曾銘宗表示，只要蘇施政報告對國民黨團5要求、6主張未有具體善意回應，就會強力杯葛。

國民黨團所提5要求為：增訂禁止進口項目、落實禁止核食進口、校園食品輻射零檢出、建立核食受害賠償機制與行政命令備查改審查；6主張為：政府赴日查驗、建置福島5縣食品輻射標章、要求日本政府出示官方標章證明、9大類食品逐批檢驗、檢驗銫137和鍶90與中央全額補助地方政府購買輻射定量儀器。

曾銘宗指出，禁止核食進口是經779萬人民公投同意，民進黨政府卻趁立法院休會期間強行開放，無視民意、囂張霸道。對於行政院提出的3原則、3配套，曾銘宗認為，不足以確保人民食品安全。

曾銘宗說，台灣是日本出口農林水產第3多國家，人均金額更是世界第一的進口國，每人約新台幣1000元，相當於南韓5倍，也因此，若要開放福島5縣市食品，開放標準與作業程序至少應比照南韓標準，那就是國民黨團的5要求、6主張。

因應立法院將開議，國民黨團新會期優先法案方向也出爐，包含讓核食、萊豬進入校園的學校衛生法修正草案、幼兒教育及照顧法修正草案在內，初列11類共36項修法法案。曾銘宗表示，這會期會著重「民生法案優先」。

至於民進黨力推的地方制度法修正草案與修憲案，都非國民黨團新會期優先法案。曾銘宗說，黨團贊成地制法修法，但應地方發動、充分溝通、完善配套；黨團雖未將地制法修法草案列優先法案，但優先推動配套的財政收支劃分法修正草案。

至於修憲案，因居立院多數的民進黨團在臨時會時強開修憲委員會審查，引爆國民黨團不滿全面退出。曾銘宗表示，後續若有朝野協商，國民黨團會參與，但會站在被動角色。

曾銘宗說，新會期民生法案優先，像落實政府打房的囤房稅開徵的房屋稅條例修正草案，改善勞工低薪的提高薪資執行特別條例、最低工資法草案與服務業轉型飛躍執行條例，鼓勵青年創意創業的青年創意創業創富執行條例等草案。

此外，因應全球環境保護趨勢，曾銘宗表示，減碳無煤家園推動法草案與氣候變遷因應法(溫管法)草案也是國民黨團新會期優先法案。加強政府防弊的政府採購法修正草案、國營事業管理法修正草案與揭弊者保護法草案，也是優先法案。