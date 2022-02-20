獨／社子島案監委擬質問柯文哲 陳菊提醒「踩煞車」

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院長陳菊。本報系資料照
監察院長陳菊。本報系資料照

監察院近來因疫情相關調查案與台北市政府頻頻隔空交鋒。無獨有偶，監院曾糾正北市府，目前仍未結案的「社子島案」，查案監委也在近期一度要行使質問權，把台北市長柯文哲找來監察院說明；由於事涉高度敏感政治，監察院長陳菊在委員會當場提醒「質問直轄市首長，程序完備很重要，應當留意」，質問才踩煞車。但陳菊此舉是否介入委員會運作，也引發質疑。

全案起因於前年6月，監院通過監委趙永清、高涌誠所提糾正案，認定北市府規畫社子島開發方向，事先未和當地居民充分討論及徵求其意見，開發方向i-Voting（公民投票）作業及居民安置計畫意願家戶訪查作業，均有不周。由於監院認為北市府後續改善進度有限，並未結案，並欲再提案透過質問方式，釐清市府改善進度。

當天委員會上，陳菊也列席其中，並做出提點。內族委員會召集人施錦芳指出，社子島案的確在北市府回覆監院改善狀況的項目上，有幾處細節監院待完備；最後經討論，決議暫緩質問柯文哲，改問其他市府官員。至於未來是否再度質問柯文哲，主查監委趙永清受訪表示，該案問題錯綜複雜，自救會上周也才來監院再度陳情，可預見不會太快結案，將是未來北市府改善狀況而定，未預設立場。

除了「社子島案」，監院最近矛頭對準北市府的還有「北農案」與「阿公店案」兩調查報告。據了解，這兩案原先的主查監委賴振昌、林國明皆主張提出糾正，但因委員會審查過程，其他監委紛紛表達不同意見與疑慮，才撤銷糾正提案。

據了解，審查「阿公店案」時，曾任柯市府副市長的監委陳景峻，該地區許多民眾討生活不容易，不建議監院從單一角度就要進行有實質效力的糾正；且以柯文哲的個性，若監院通過糾正，恐怕柯會拿著這份調查報告，到萬華地區雷厲風行抄翻這些茶藝館，然後說「是陳菊要來抄你們的」。

監院人士分析，過去的監察院長多未涉入監院實際運作，陳菊整頓監院確實帶來新氣象，但一體兩面的負面影響為，監委都獨立行使職權，監察院長有無權限，針對是否行使質問權力置喙，確實有討論空間。

師大政研所教授曲兆祥表示，陳菊用提醒方式要監委留意程序嚴謹性，是合乎份際做法。過去馬政府時代的監院曾一手把柯文哲逼到出來選台北市長，想必陳菊也明白此前車之鑑，才會適時地以適當手段，希望監委們辦案仍要留意政治效應。

國民黨團總召曾銘宗批評，蔡政府力推監院朝向廢除方向之際，陳菊卻在監院異常強勢領導，根本把監察院長當高雄市長在做，是擺錯位置了；且陳菊的強硬僅在對內，現在監院對外、對行政機關的監督可謂軟趴趴，卻未曾聽聞陳菊對此任何有意見。

陳菊 北市 監察院

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