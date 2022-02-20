獨／開會21次缺席19次 陳菊重話斥監委

監察院長陳菊掌監院已滿一年半，逐漸熟悉院內運作之餘，也開始出手整頓監院。據了解，上月談話會，陳菊即當著所有監委的面表示，出席彈劾審查會行使彈劾權是監察權核心之一，但卻有不只一位監委就任至今出席狀況不佳，最誇張者，甚至在輪到該出席的21次彈劾審查會中缺席高達19次，如此工作態度，傳出去能聽嗎？

陳菊更語帶怒氣指出，請假如此頻繁，按道理若特殊情況要在彈劾會請假，也應向院長呈假條，但自己卻從來沒收過假條；各位監委都是來自各界推薦的一時之選，要有基本的自我要求。陳菊辦公室對此低調以對，僅回應，院內會議屬不公開性質，且陳菊身為談話會主持人，不方便加以評論。

監院人士表示，為整頓監院、化解行使職權上的問題癥結，陳菊原預計本月邀集監委們舉辦「共識營」，後因疫情延期至四月；據悉，陳菊原先是打算在共識營，才點出監委缺席過多的問題，如今提前炸鍋，無法再坐視不管的態度可見一斑。

監院人士指出，本屆新提名的監委三人以上查案數量過多，調查時效上院內亦有相關爭議；又，過去監委在大學兼課多是利用周末，但本屆監委卻出現在周間也去上課情況，雖無違法但恐社會觀感不佳。這些問題可能也都會在共識營中被拿出來討論。

共識營尚未啟動，但「菊氏作風」已展開。有監委表示，陳菊不僅有別於過去歷任監察院長，會列席各委員會，如院會、談話會等擔任主持人的會議，陳菊更是幾乎都第一個到場，有時候甚至開會表定時間還沒到，但出席人數已過半就宣布開會。身體力行的督軍，確實對部分監委形成壓力。

對於缺席過多。有監委喊冤表示，過去彈劾審查會時間多固定在院會後、召集人會議後等時段，較利於多數監委安排時間，本屆彈劾審查會開會時間相對較不固定，才會有如此狀況。另，陳菊提及的假條問題，應分為兩層次，安相關規範，若一開始的是否出席即勾選不出席，並不用呈報假條給院長；若勾選出席，但發現案件有迴避問題或當天特殊事由，屆時才需上呈假條。