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民代拚減肥 游淑慧戒澱粉、李明賢靠跑步

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
游淑慧近來成功瘦身13公斤，嬰兒肥的臉型消風，體態明顯較過去纖瘦。 圖／取自游淑慧臉書
游淑慧近來成功瘦身13公斤，嬰兒肥的臉型消風，體態明顯較過去纖瘦。 圖／取自游淑慧臉書

北市議員游淑慧在媒體曝光率高，近來成功瘦身13公斤，嬰兒肥的臉型消風，體態明顯較過去纖瘦，全靠戒掉油炸、甜食，加上減少澱粉攝取，沒有復胖；另外一位瘦身成功的北市議員是李明賢，體重最重82公斤，像個小胖子，靠跑步、飲食控制，現在是64公斤型男。

游淑慧說，去年三級警戒，體重創最高峰，因為一人窩在家煮東西又全部吃完，疫情趨緩後開始跑行程，里民、里長再看到她時，又不好意思講，只好說「淑慧，最近比較福氣喔」，當然她一聽就懂，開始想在中秋節後減重。

體重過重，健康警訊也頻頻出現，游淑慧說，她有脂肪肝，還曾經因肝指數高到身體發燒，求醫驗血才發現是肝發炎，醫生說告訴她若運氣不好可能變成猛爆性肝炎。她決定將最喜愛的珍奶和炸雞排等惡魔食物戒掉，還包括常拿來當晚餐的鹹酥雞。

游淑慧說，開始減重後，其實她沒有減餐，而是減一餐的量，自我要求。游淑慧建議，每天固定時間量體重，小數點都要斤斤計較，努力維持。

市議員李明賢是記者出身，工作時應酬多又喝酒，體重最重飆到82公斤。2015離開媒體到國民黨文傳會，開始運動，主要是慢跑，最遠可跑20公里，養成運動習慣後，體重開始下降，降至70公斤時出現瓶頸；2018年當選市議員後，加強跑步訓練，開始跑馬拉松，全馬是42公里，可以輕鬆完賽，體重降到64公斤，差了18公斤，保持到現在。

他說，如果要變得很瘦，除了運動外，飲食還要控制，禁甜食，吃東西清淡，少喝含糖飲料，尤其是手搖飲，米飯這些基本熱量還是要均衡，進行總熱量管制就好。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

市議員李明賢跑馬拉松，體重從82公斤減為64公斤，減了18公斤。圖／李明賢提供
市議員李明賢跑馬拉松，體重從82公斤減為64公斤，減了18公斤。圖／李明賢提供
北市議員游淑慧去年8月減重前，臉圓了一圈。圖／游淑慧提供
北市議員游淑慧去年8月減重前，臉圓了一圈。圖／游淑慧提供
市議員李明賢當記者時，體重最重飆到82公斤。圖／李明賢提供
市議員李明賢當記者時，體重最重飆到82公斤。圖／李明賢提供

游淑慧 李明賢 北市

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