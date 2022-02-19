美麗島新書發表 許榮淑抗議未被邀上台

國史館與國家人權博物館出版美麗島事件史料彙編專書，新書發表會上，曾任美麗島雜誌總編輯張俊宏之妻子許榮淑抗議沒有被邀上台合影，並且認為邀請的美麗島參與者不夠齊全，怒敲雨傘抗議「只有當權者才有權力是不是」。國史館表示，李永得伉儷是昨晚表達可以出席，所以今天才加上去，其他人都有回函，但是許榮淑並未告知會出席。

新書發表會大合影時，台上除了行政院長蘇貞昌、民進黨前主席姚嘉文、妻子周清玉，還有文化部長李永得與妻子立委邱議瑩、施明德前妻艾琳達等人，許榮淑隨即在台下抗議，主辦單位也前來安撫。

許榮淑曾任民主進步黨創黨黨員之一，許榮淑說：「民主進步黨我宣示的」，認為當時明明更多人有貢獻，但這場新書發表會卻沒有邀請這些人到來。

蘇貞昌等人離開，許榮淑不滿地表示，自己已經八十幾歲了，也是美麗島成員，為何沒被介紹，也沒有被叫上台，是不是只有當權者才可以，「我抗議、我憤怒」，當年辯護律師也只來兩個。艾琳達向許表示，有邀請很多人，但國史館是收回函的，有很多人沒有要來，不是沒受邀，她有找陳婉真，但是陳就跟她說，她不要來。