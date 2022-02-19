屏東霧台鄉誤打無溫控疫苗 陳時中透露接種者現況

為及早達到3月第三劑疫苗涵蓋率5成的目標，指揮中心鼓勵民眾積極接種疫苗。指揮中心指揮官陳時中今表示，依最新統計，昨天施打的新冠疫苗稍微多，達到31萬5905人次，但以周五來看不算多，疫苗涵蓋率第一劑為82.57％、第二劑76.16％、基礎加強劑0.78%、追加劑為35.44%。

此外，屏東霧台衛生所誤打46劑沒有溫控的疫苗狀況，他說，衛生所第二劑誤打屏東某山地鄉46人，整體來講，疫苗不是完全失去溫控，專家認為安全顧慮影響小，而施打疫苗後產生保護力的效期，還要在進行研究，現在處理方式是，屏東對46人給予關懷，目前為止，無人不舒服或局部疼痛狀況，但要持續觀察，相關有違失的人員，屏東縣政府已記大過，主管記小過。

媒體問，外界關心，第23期第三劑新冠疫苗預約率僅有6成，如此3月涵蓋率的5成目標可達標嗎？為鼓勵民眾接種疫苗，應提供第三劑獎勵金來催出打氣？

陳時中說，接種第三劑疫苗是大家的權利，也是義務之一，希望大家盡快來打疫苗，目前疫苗量夠，施打意願有降低，但我們呼籲大家快打，這是保護自己、避免重症死亡的最好方式。

至於，民眾控訴，送到集中檢疫所的飯菜被打開翻攪，零食也被碾碎，像是被當犯人。陳時中說，集中檢疫所管理比較嚴格，所以出問題相對小，嚴格帶來安全，代價會有一點隱私被侵犯的地方，事實上，指揮中心也查過有放相關違禁品及相關毒品，而這對裡面管制是不好的，也提醒檢查人員檢查時不要破壞，或讓人不舒服，但檢查還是有必要的，而細節要盡量仔細。

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