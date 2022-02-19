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美麗島新書出版 蘇貞昌籲：保存好台灣可貴的自由民主

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
國史館與國家人權博物館出版美麗島事件史料彙編專書，曾身為美麗島事件辯護律師團的一員，行政院院長蘇貞昌呼籲要珍惜民主，勿忘前輩們貢獻。記者曾原信／攝影
國史館與國家人權博物館出版美麗島事件史料彙編專書，曾身為美麗島事件辯護律師團的一員，行政院院長蘇貞昌呼籲要珍惜民主，勿忘前輩們貢獻。記者曾原信／攝影

國史館今天下午舉行「戰後台灣政治案件─美麗島事件史料彙編」新書發表會，當年擔任辯護律師的行政院長蘇貞昌也應邀出席。蘇真昌表示，現在許多人已經不知道當時國民黨威權統治的恐怖，台灣外有中國想侵略台灣，內有許多人已經不知民主得來不易，大家一定要保存好台灣可貴的自由民主生活。

蘇貞昌表示，因為時代久遠，許多人都已經不知道當時國民黨威權統治的恐怖，今天看到國史館的努力，讓許多重大的史料存真保留下來，可以更讓國人同胞知道當年的時空、不要抽離時空。

蘇貞昌指出，一定要記取教訓，自由民主就是這麼多的前輩很勇敢犧牲奉獻，這麼多的台灣人很堅定支持，大家一步一步走到今天，一定要珍惜。維持台灣能夠在世界上有一席之地，同時一定要堅守台灣自由民主生活的可貴，大家一定要保存好，才知道走過來的不容易，才知道一點都不能夠輕忽大易。

國史館與國家人權博物館出版美麗島事件史料彙編專書，曾身為美麗島事件辯護律師團的一員，行政院院長蘇貞昌呼籲要珍惜民主，勿忘前輩們貢獻。記者曾原信／攝影
國史館與國家人權博物館出版美麗島事件史料彙編專書，曾身為美麗島事件辯護律師團的一員，行政院院長蘇貞昌呼籲要珍惜民主，勿忘前輩們貢獻。記者曾原信／攝影

蘇貞昌 國史館 美麗島事件

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