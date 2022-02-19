影／美麗島史料出版 蘇貞昌：勿忘前輩為民主貢獻

國史館與國家人權博物館出版美麗島事件史料彙編專書「戰後台灣政治案件—美麗島事件史料彙編」，行政院院長蘇貞昌今天下午出席新書發表會，曾身為美麗島事件辯護律師的蘇貞昌表示，要珍惜台灣民主，並且勿忘前輩們的付出。

美麗島事件當事人姚嘉文出席記者會，表示美麗島事件並非為「高雄事件」而已，高雄事件是對抗軍警，但美麗島事件更牽涉到政治上的迫害，姚嘉文表示，美麗島事件不是一個人導致，而是其中眾多的參與者的努力，因此希望大眾勿有英雄主義的想像。

戰後台灣政治案件—美麗島事件史料彙編一書中彙整了美麗島雜誌社總社和各地服務處的成立及其效應，高雄事件發生，後續的逮捕、偵訊、軍法及司法的審判，事後政府處置等等，盡可能完整呈現美麗島事件全貌。