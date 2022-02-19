稱鬥爭險惡殃家人 羅致政前助理發聲明「不參加黨內初選」

新北市新莊區因人口成長，與五股、泰山、林口分割自成選區。原本投入五泰林選區的立委羅致政前特助陳霖翰今天發表聲明，不參加五泰林選區黨內初選，原因是初選鬥爭險惡，連父親都被波及。羅致政稍早也分享貼文，表示支持、尊重陳霖翰的決定。

陳霖翰臉書貼文指出，初選的鬥爭十分險惡，不只是霖翰飽受攻擊，甚至已經退出政壇的父親也被波及，令我十分不捨。父親是一個老派的政治人物，對林口有強烈的情感，對朋友更是惜情，不管是哪一個黨派、來者是客，總是熱情的招待，也留下很多回憶，但父親這些紀錄，卻被無限放大扭曲詮釋，對他及對父親更是傷害。但是因為一些照片被看圖說故事造成誤解，也感到很抱歉！

陳霖翰表示，他們家族沒有在中國有任何的投資，也沒有從事任何兩岸的經貿活動，更不是所謂的紅色買辦，在輿論的獵巫與貼標籤下，更難解釋清楚。但有人說應該透過選戰來證明清白，他選擇不參選，讓塵埃落定，方能看清來時路，也能讓真相還原。

陳霖翰表示，或許他在民進黨不夠久，為台灣的付出也還不夠多，他決定不參與本次黨內初選，但會用自己未來的時間，在台灣民主的道上學習與付出，相信未來，會以更成熟，更大熱情，來回報支持他的鄉親。雖不參選，但他會永遠都在。

羅致政也發文聲援陳霖翰，羅致政表示，陳霖翰初出社會的時候思慮不周，因為追隨父執輩到對岸參加商務活動及旅遊，父親在臉書上貼文跟照片，造成誤解跟困擾；他也承認學生時期在一般餐會場合跟爭議人物的合照，是在選舉期間很難解釋清楚的事情；他更擔心父親進行中的官司，會出現社會未審先判的傷害。

羅致政表示，對於陳霖翰的憂慮，他可以理解，也認為現階段不宜參加民進黨的黨內初選。這是陳霖翰個人的決定，也是團隊的決定，感到很遺憾、難過，但給予尊重與支持。