台灣基進首波南市議員4名參選人亮相 拚成立黨團

台灣基進台南黨部今天喬遷到東區，並宣布推出首波4名台南市議員參選人投入年底選戰，黨主席陳奕齊表示，以在台南市議會成立黨團為目標，另還有其他合適人選評估中，台灣基進最多在台南市推出6名參選人，以在台南市議會成立黨團為目標。

台灣基進今天在台南黨部宣布投入年底台南市議員選舉，公布首波4名參選人，分別是第10選區（東區）李宗霖、第7選區（永康區）吳依潔、第2選區（七股區、西港區、佳里區、學甲區、將軍區、北門區）黃建昌、第6選區（安南區）王明彥。

台南黨部主委兼東區市議員參選人李宗霖表示，上一次他是第一高票落選，這次捲土重來，期許自己，作為一個東區長大的孩子，未來也能像崇學國小王建民、復興國中陳金鋒等世界級的學長一樣，為台灣奉獻，做台灣的長工、築台灣人的夢。

永康區候選人吳依潔目前擔任台南黨部新聞部副主任，29歲，畢業於台大心理學研究所碩士班，並曾擔任台大研究生協會會長、校園自殺防治培育講師；大北門區候選人黃建昌則表示自己的選區就是需要拚命衝衝衝；安南區候選人王明彥喊出「文化台江、永續安南；樂活台江、宜居安南」。