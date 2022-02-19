快訊

直播／今本土+8！境外激增65例 死亡個案+0

哥倫布發現新「中國」？麥田出版搞烏龍 作者批兩岸比爛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣基進首波南市議員4名參選人亮相 拚成立黨團

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台灣基進黨主席陳奕齊（中）今天宣布推出首波4名台南市議員參選人投入年底選戰。圖／台灣基進提供
台灣基進黨主席陳奕齊（中）今天宣布推出首波4名台南市議員參選人投入年底選戰。圖／台灣基進提供

台灣基進台南黨部今天喬遷到東區，並宣布推出首波4名台南市議員參選人投入年底選戰，黨主席陳奕齊表示，以在台南市議會成立黨團為目標，另還有其他合適人選評估中，台灣基進最多在台南市推出6名參選人，以在台南市議會成立黨團為目標。

台灣基進今天在台南黨部宣布投入年底台南市議員選舉，公布首波4名參選人，分別是第10選區（東區）李宗霖、第7選區（永康區）吳依潔、第2選區（七股區、西港區、佳里區、學甲區、將軍區、北門區）黃建昌、第6選區（安南區）王明彥。

台南黨部主委兼東區市議員參選人李宗霖表示，上一次他是第一高票落選，這次捲土重來，期許自己，作為一個東區長大的孩子，未來也能像崇學國小王建民、復興國中陳金鋒等世界級的學長一樣，為台灣奉獻，做台灣的長工、築台灣人的夢。

永康區候選人吳依潔目前擔任台南黨部新聞部副主任，29歲，畢業於台大心理學研究所碩士班，並曾擔任台大研究生協會會長、校園自殺防治培育講師；大北門區候選人黃建昌則表示自己的選區就是需要拚命衝衝衝；安南區候選人王明彥喊出「文化台江、永續安南；樂活台江、宜居安南」。

台南 東區 台灣基進

延伸閱讀

台灣基進推首波4名南市議員參選人 目標成立黨團

影／受傷後首露面 陳柏惟澄清：詐領助理費的不是我！

影／選台中市長？陳柏惟：身體考量「機會不大」

青年出走！曾任國民黨屏縣黨部書記長林育先轉投民眾黨

相關新聞

影／疫情趨緩民眾安心就會出來選？陳時中微點頭這樣說

「公共衛生師法」於2020年5月公布實施，台灣成為亞洲第一個完成公衛師立法的國家。首屆公衛師國家考試共112人通過。衛福...

稱鬥爭險惡殃家人 羅致政前助理發聲明「不參加黨內初選」

新北市新莊區因人口成長，與五股、泰山、林口分割自成選區。原本投入五泰林選區的立委羅致政前特助陳霖翰今天發表聲明，不參加五...

台灣基進首波南市議員4名參選人亮相 拚成立黨團

台灣基進台南黨部今天喬遷到東區，並宣布推出首波4名台南市議員參選人投入年底選戰，黨主席陳奕齊表示，以在台南市議會成立黨團...

黃健庭：選策會無操盤功能 借重傅崐萁協調能力

為備戰年底地方選舉，國民黨成立中央選戰策略會報，負責召集的秘書長黃健庭今天說，這屬任務編組，無操盤功能、未設置執行長一職...

柯建銘：時代力量空留對黃國昌追憶 已被時代所淘汰了

立法院新會期將開議。民進黨團總召柯建銘今天在臉書表示，25日開議在即，新會期的序幕拉起了，各黨無不摩拳擦掌，走回立法院這...

經濟部礦業法草案出爐 朝野齊籲立院速審

經濟部昨天晚上預告修正「礦業法修正草案」，共計88條，預計在公告14日後統整各界意見，送行政院審議，待行政院院會通過後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。