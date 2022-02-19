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柯建銘：時代力量空留對黃國昌追憶 已被時代所淘汰了

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘表示，不知什麼時代的「時代力量」，空留對黃國昌的追憶，已被時代所淘汰了。本報資料照片
民進黨團總召柯建銘表示，不知什麼時代的「時代力量」，空留對黃國昌的追憶，已被時代所淘汰了。本報資料照片

立法院新會期將開議。民進黨團總召柯建銘今天在臉書表示，25日開議在即，新會期的序幕拉起了，各黨無不摩拳擦掌，走回立法院這個政治競技場，為年底選舉燒灶、加溫，精彩可期乎？抑或老戲碼照演？

柯建銘指出，國民黨自從朱立倫上任主席以來，因特殊領導力，且為局勢所困，只做一事「促進內部雜音、分裂」，把支持者趕向民眾黨，讓民眾黨「暗喜」、「明爽」、「維持現狀不可得」，稍事膨脹而有志得意滿之姿，可喜、可續。

柯建銘表示，不知什麼時代的「時代力量」，空留對黃國昌的追憶，已被時代所淘汰了；至於中共批毫無含「獨」成份，且常言而無信、不知所云的國民黨立委林為洲、陳以信為「暗獨」，除亂捧一場外，更是笑話一則。

柯建銘向民進黨團立委喊話，戰士的戰場即在眼前，除了凝視、觀心外，當然只有步步為營，團結一途。「捲袖綁腿，大家加油」。

柯建銘 時代力量 民進黨

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