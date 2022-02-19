經濟部礦業法草案出爐 朝野齊籲立院速審

經濟部昨天晚上預告修正「礦業法修正草案」，共計88條，預計在公告14日後統整各界意見，送行政院審議，待行政院院會通過後，將函請立法院審查，包括民進黨立委林淑芬、賴瑞隆與時代力量黨團皆呼籲，立院新會期應速審該議題，儘快三讀。

林淑芬表示，初步檢視經濟部推出的礦業法草案，雖然有處理了霸王條款，礦權不再原則許可，例外駁回，礦業權者拿不到礦權，政府不用再賠天價補償金；礦業權者需要先取得礦業用地所有權人同意才可使用土地，不再出現「提存補償後就可先行使用土地」這件事。

但林淑芬也說，許多民間團體的呼籲，甚至最高行政法院的判決結論，都沒有在這次經濟部的草案中看到。

包括大家最在乎的礦權展限一次幾乎都二十年，每次展限的把關標準在哪裡？何時環評要進場？何時要進行原住民族諮商同意？這些條文在目前的草案中都沒看到。

賴瑞隆表示，礦業法修法是上一屆立法院的未竟之業，本屆自己多次邀集環保團體與經濟部礦務局溝通交換修法意見，也在審查111年度中央政府總預算時通過決議，要求經濟部盡速完成修法草案送立院審議，該草案可說是千呼萬喚始出來，盼政院盡速完成相關作業函請立院審議，並納入本會期優先法案，打造「礦業法」為兼顧產業發展與環境生態維護、保護鄰接原住民族部落權利的現代管理制度。

時力立院黨團表示，雖然針對礦權展限相關規範仍有疑義，但針對整體「礦業法」修法進度，時力黨團仍呼籲要儘速送立院進行法案審查，也呼籲行政院和經濟部針對相關爭點，能抱持開放態度，接受民間及朝野黨團的意見，共同完成「礦業法」修法的歷史任務。