被點名參選桃園市長 蘇俊賓：想回饋社會但不是政治

備戰年底桃園市長選舉，國民黨組發會前主委蘇俊賓再被點名是可能人選。蘇俊賓上午在臉書表示，感謝外界還有想到他，有生之年確實也想再回饋社會，但不見得是政治，也不會是現在，否認參選規劃。

其實，蘇俊賓在從2020年高雄市前市長韓國瑜遭罷免後，黨內盤點未來桃園市長人選時，就被傳是可能人選，當時蘇受訪時即已明確告知「不用考慮我」，否認參選規劃。

蘇俊賓今在臉書表示，他離開政治領域已六年，說真的沒有一絲埋怨，有的只是感恩，很感謝讓他有這樣的歷練成長機會。

蘇俊賓說，會選擇轉換跑道雖是因2016年國民黨總統大選與立委選舉大敗請辭組發會主委後的被動選擇，但當下很快轉念一轉，也認為正是嘗試其他領域的時機，畢竟人生就一次。

蘇俊賓表示，從退伍後就投入政治十多年，少年阿賓一轉眼已是中年阿賓，人生的確還有缺口沒有補足，這讓他比較遺憾，所幸這些年圓了部分的夢。

蘇俊賓說，換跑道其實很辛苦，也有很多要適應的地方，初期的甘苦真的不為外人道，但這些年總算慢慢找到自己的角色，還有可以和自己有默契的共事夥伴，有著共同努力的目標，這對他很重要，因為終於在政治以外事物找到自己在社會上的價值。除工作領域，這幾年也做過很多嘗試，把過去很想做卻沒能做的事，點點滴滴收拾起來。

蘇俊賓表示，謝謝外界還有想到他，有生之年他的確也會有回饋社會的打算，但不見得是政治，也不是現在，「取之於社會的，我一定會還給社會」。擔心他會打亂生涯規劃的人不必擔心，對他還有期待的人，以上是他的告白。