【專家之眼】解析台灣與烏克蘭連動關係

烏克蘭與俄羅斯邊境緊張對峙，同樣影響到台北政局的發展走向；舊曆年前1月28日政府特別針對烏克蘭以及俄羅斯情勢，召開國家安全會議。

該會議由蔡英文總統親自主持，並且指示國安會邀集相關單位組成「烏克蘭情勢因應專案小組」，持續密切關注烏東情勢發展，以及對我國國家安全的可能影響。同時蔡英文總統更要求與相關國家密切聯繫合作，確實掌握各項重要訊息，期能及時通報以便妥為因應。

但是隨著烏克蘭與俄羅斯情勢發展，國內關注與討論程度在年節期間內不斷升溫，因此就浮現出將台灣與烏克蘭情勢相互比擬，而且逐漸開始省思當前政府應對北京，處理兩岸關係所用策略，從而社會輿論就開始衍生出相當多之負面評議與檢討聲浪。

綠營執政高層眼看苗頭不對，感覺到議論俄烏緊張情勢居然會搞到逆火回燃燒到本身，因此在2月12日趕緊派出總統府發言人張惇涵，出面替國安會「烏克蘭情勢因應專案小組」發聲滅火，希望能夠透過五點聲明，安定人心並扭轉輿論走向。

總統府發言人張惇涵在發言時，第四點以嚴厲政治指控風格，表示：「台海情勢與烏克蘭局勢本質不同，提醒各界勿受錯假訊息誤導：台海情勢與烏克蘭局勢本質不同，但近期已發現有相當錯假訊息，運用烏克蘭情勢影響台灣社會民心士氣。政府各單位會持續強化錯假訊息之澄清，請社會各界注意政府相關部會所提供的正確訊息，避免受到錯假訊息誤導，也勿以訛傳訛。」

但是對比蔡英文總統1月28日主持國家安全會議，所下達指示原文：「台灣長期面對來自中國的軍事威脅與恫嚇，故對於烏克蘭的處境感同身受，我們亦支持各方對維護區域安全所做的努力。我們呼籲各方透過和平方式，加強對話與協商，理性解決爭端，共同努力維繫區域局勢穩定。」看法有所出入。

看來總統府發言人顯然是以「台海情勢與烏克蘭局勢本質不同」來對應蔡英文總統所認為「對於烏克蘭的處境感同身受」，更讓人對於政府當初為何要成立「烏克蘭情勢因應專案小組」感到不解，兩相對比到底是否存在矛盾，確實讓人相當錯愕。

台灣與烏克蘭兩者所面對情勢到底有無因果連動關係，命運發展可否相互比擬有所啟發，將兩者聯結對比究竟是內心渴望情感投射，抑或是戰略精算情報判斷理性分析，其實各方必然都會各執己見，相互爭執永遠不可能在台灣如此極化社會中有所定論。

但是不可否認的是當初最早將台灣與烏克蘭在國家安全層次上加以連結，並且召開正式會議，設立應變編組，其實就是當前政府國安高層。因此不能辦事拿出「神也是你、鬼也是你」嘴臉，發現社會輿論走向不符預期走向時，就立刻出來謾罵撇清關係，這不是以負責任態度來面對問題。

就台灣與烏克蘭雙方往來關係來說，從外交業務之政務、商務、僑務、學務與領務五大分工來看，或是從商貿金額、貨品供需、僑居與留學人數、國民聯姻數量、交流互訪狀況以及學術合作程度，其實有很多客觀指標可以參考；但從我國並未在基輔設立駐外館處，相關業務皆由駐莫斯科代表機構兼管，其實就能夠證明烏克蘭對我之重要性。

因此政府以大張旗鼓聲勢應對烏克蘭局勢，其實是在存心向華盛頓去表達政治立場，當重點核心是在展現政治態度時，那就是感性訴求，而不是基於理性算計。這就跟秦朝文武百官面對趙高與胡亥，當趙高指鹿為馬，究竟要回答是鹿是馬，絕對不是因為眼中所見真正為鹿或馬，而是在考慮回答是鹿或馬，所將面臨後果。

當論斷事務依據立場而不論是非黑白之後，國家安全團隊專業性就會完全喪失，並且變質成為公關團隊，這也就是依據中華民國政府體制，國家安全會議與總統府應當是兩個互不隸屬機關，但在綠營執政實務運作上，會讓總統府發言人撈過界來為國安會所編組之「烏克蘭情勢因應專案小組」發言，這豈不是證明國安團隊本質上就只有公關團隊的水準嗎？