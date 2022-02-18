獨／莊豐嘉特助人事擱置 華視「最速件」處理

華視前總經理莊豐嘉特助劉桂蘭人事案昨天下午被董事會擱置後，華視火速「清理戰場」，劉桂蘭昨晚10時30分左右陸續退出工作群組，華視今天則以「最速件」發文公告劉桂蘭離職案，請辭生效日期至今年1月31日。

問題是，依據「華視總經理特助委任契約」，總經理解除職務時，特助的委任契約也隨之終止，劉桂蘭應與莊豐嘉同進退，同步到1月31日解除委任，沒有灰色地帶，但華視今天才簽文核定，並移除員工權限；這段期間劉桂蘭都處於模糊的「休假狀態」，人事等於展延快20天。董事長陳郁秀也在昨天董事會裁決，「如果有加發薪資，該追回就追回」。

華視昨雖否認「預發薪資」給劉桂蘭，但董事會原本送給董事的議程通知，白紙黑字註明劉桂蘭委任契約至2月20日，擬依勞基法「給予1個月告知期」，後雖修正，卻引發董事和華視內部質疑；也有董事質疑劉桂蘭薪資是否偏高，華視尚未公開說明。