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國人月薪5.6萬？朱立倫：政府在人民生活壓力傷口灑鹽

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席朱立倫晚間在臉書表示，不知人間疾苦的蔡政府，又再一次上演「與民眾的遙遠距離」。記者劉星君／攝影
國民黨主席朱立倫晚間在臉書表示，不知人間疾苦的蔡政府，又再一次上演「與民眾的遙遠距離」。記者劉星君／攝影

國內民生經濟不景氣，民眾薪水凍漲。但行政院主計總處昨日公布，去年全年每人每月總薪資平均為5萬5754元，年增2.94%，引發爭議。國民黨主席朱立倫晚間在臉書表示，不知人間疾苦的蔡政府，又再一次上演「與民眾的遙遠距離」。

朱立倫認為，現在民眾三餐食物類價格狂漲，生活壓力排山倒海而來，蔡政府數次宣布平穩物價，卻皆不見效果，民生困苦，蔡政府卻公布這樣不現實的總薪資，只是想掩蓋的是台灣日益嚴重的貧富差距擴大問題，在人民的傷口上灑鹽。

朱立倫說，2020年紡織業總薪資年增率-4.06%，住宿及餐飲業0.96%，醫療保健及社工服務業0.28%，扣掉去年將近2%的通貨膨脹率，這些產業實質總新資根本就是「倒退嚕」，國內的觀光業、傳產業、餐飲業仍是苦撐。

國民黨則揶揄，主計總處發布的國人總薪資統計數據，就像是說「每個人跟世界首富平均資產都是一千多億」，蔡政府持續大內宣薪資數據當起「數據魔術師」，大玩數據障眼法。

國民黨指出，通貨膨脹讓低所得家庭真的生活很辛苦，連速食麵都變貴，蔡政府在內宣總薪資增加時，要辛苦生活的人民情何以堪？更荒謬的是，政府還強辯總薪資增加代表國人購買力正成長，請停止用政治扭曲薪資數據。

薪資 朱立倫 國民黨

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