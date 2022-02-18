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重返立院滿月 林靜儀笑談「沒有不習慣」開3據點拚選服

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委林靜儀今年1月17日就職，已回任立委「滿月」。記者黃義書／攝影
民進黨立委林靜儀今年1月17日就職，已回任立委「滿月」。記者黃義書／攝影

民進黨立委林靜儀今年1月17日就職，已回任立委「滿月」，今接受本報訪問回任立委後的感受，她說，上屆立委卸任後，仍然持續關心政治時事，並會上節目、寫評論，對於重返立院的新生活「沒有不習慣」，選區服務部分，已針對「山海屯」地區開3服務處，並藉由服務的過程，讓民眾對於民意代表及民主制度，有更進步的認識及期待。

林靜儀指出，過去當不分區立委時，除了聚焦專業議題，也常接受到各式陳情，身為區域立委後，則是優先滿足區域選民的需求，兩者各有特點，而她現在所在的選區，雖然比較辛苦，但會從艱困環境中，證明自己會表現得更好。

對於地方服務及經營，林靜儀說，確實會有壓力，且顏家在地方上也還很有實力，而在服務處部分，由於資源有限，目前先針對山線、海線及屯區，成立3間服務處，目前已接收到有相當多的選服，先站穩腳步，再持續擴大服務量能。

林靜儀表示，台灣的民主制度有分權，中央立委及地方議員各司其職，過去顏家的經營方式，無法讓民眾理解民主制度該如何運作，將會持續做好選民服務，並在過程中與民眾溝通，讓民眾對於民主制度有進步的認識及瞭解。

林靜儀 民進黨

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