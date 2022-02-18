影／受傷後首露面 陳柏惟澄清：詐領助理費的不是我！

國民黨新竹縣議員陳栢維詐領公費助理補助費昨天定讞，台灣基進前立委陳柏惟昨晚先在臉書PO文澄清「詐領助理費的不是我，林為洲說他很熟。」今天首度公開露面談及此事說，他還沒和陳栢維見過面，「我跟他不熟啦！」、「人在床上躺，新聞天上來！」趕快適時澄清一下，避免誤會越來越大。

台灣基進台中市第二選區前立委陳柏惟過年前陪同民進黨立委林靜儀謝票摔傷，出院後發現右肩摔傷，韌帶斷裂，再赴醫院開刀，今天是在受傷後首度公開露面。

陳柏惟昨天深夜先在臉書發文回應網友提問，第一條就談及新聞報導詐領助理補助費判刑定讞的是國民黨「新竹縣議員陳栢維」，澄清「詐領助理費的不是我，林為洲說他很熟。」

陳柏惟今天下午受訪，被問及「新竹縣議員陳栢維詐領公費助理補助費定讞」一事時說，「我跟他不熟啦！」但有網友在私訊或LINE群組提到他，只能說「人在床上躺，新聞天上來！」所以趕快適時澄清一下，避免誤會越來越大。

陳柏惟指出，他和陳栢維沒有任何交情，他在立法院剛報到時，國民黨立委林為洲主動過來攀談表示，新竹有同名同姓的陳栢維，找機會要介紹我們認識，所以他順便提了一句，林為洲可能跟陳栢維比較熟，他還沒和陳栢維見過面，他不知道陳栢維是誰。