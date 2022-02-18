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彰化升格計畫書遭批複製貼上 縣府：不要當豬隊友

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市前市長邱建富與等人今在立法院舉行記者會，批彰化縣府計畫書複製貼上。記者余承翰／攝影
彰化市前市長邱建富與等人今在立法院舉行記者會，批彰化縣府計畫書複製貼上。記者余承翰／攝影

彰化市前市長邱建富與國策顧問翁金珠等人上午在立法院舉行記者會，邀請不同領域學者一同體檢彰化的升格計畫書，邱建富批評，王惠美提出的升格計畫書很多內容是把12年前的計畫書複製貼上，對此，彰化縣府回應，希望團結的彰化隊一起努力爭取彰化升格直轄市，而不是當豬隊友扯後腿抹滅各界的努力。

被視為角逐民進黨彰化縣長潛在人選的邱建富指出，夠格的彰化要有夠格的縣長來領導，要有及格的計畫書才能成功。

縣府說，彰化升格計畫書是由縣府團隊及專家學者共同研擬，並經過議會不分黨派的議員審議通過，當然也包括民進黨的全體議員，現在升格計畫書已呈送內政部，希望團結的彰化隊一起努力爭取彰化升格直轄市。

縣府也強調，彰化升格不用修法，人口數夠，條件也夠，如果中央對計畫書所提出的指正，都樂於接受建議補充修改，但如果中央最後也是以計畫書寫得不好為由否決彰化升格，相信大多數彰化縣民都無法接受。

邱建富 民進黨 王惠美

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