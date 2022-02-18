表態參選？陳時中：如果能選一定辭職 「沒什麼好疑義」

前副總統呂秀蓮昨天接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，針對衛福部長陳時中是否參選，她說「如果要選就趕快辭掉」。對此，指揮中心指揮官陳時中今表示，「如果能夠選的話，就一定會辭，這沒有什麼好疑義的」。

呂秀蓮昨在訪問中，談及陳時中頻被點名投入年底縣市長選舉，呂秀蓮說，坦白講，現在變成總統要提名的人，先到中央製造知名度，再下放去地方選舉，這樣不公平，「拿國家資源去造神，然後再來選」。

呂秀蓮還說，連地方經驗都沒有卻先入主中央，主管全國？「變成全民付學費讓你先當部長，有知名度再讓你去選，在野黨永遠打不過，這些都違反公平正義。」

針對是否會辭職參選？陳時中今在指揮中心記者會回應表示，「相關這東西也複雜，如果能夠選的話，就一定會辭嘛，這沒有好疑義的」。