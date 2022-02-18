快訊

「蚊子博士」連日清享耆壽94歲 蘇益仁譽最愛蚊子的人

許藍方遭爆當小三 正宮求償300萬曝和解條件「公開承認不倫」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

表態參選？陳時中：如果能選一定辭職 「沒什麼好疑義」

聯合報 / 記者許政榆陳雨鑫謝承恩／台北即時報導
陳時中表示，如果能夠選的話，就一定會辭，這沒有好疑義的。圖／指揮中心提供
陳時中表示，如果能夠選的話，就一定會辭，這沒有好疑義的。圖／指揮中心提供

前副總統呂秀蓮昨天接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，針對衛福部長陳時中是否參選，她說「如果要選就趕快辭掉」。對此，指揮中心指揮官陳時中今表示，「如果能夠選的話，就一定會辭，這沒有什麼好疑義的」。

呂秀蓮昨在訪問中，談及陳時中頻被點名投入年底縣市長選舉，呂秀蓮說，坦白講，現在變成總統要提名的人，先到中央製造知名度，再下放去地方選舉，這樣不公平，「拿國家資源去造神，然後再來選」。

呂秀蓮還說，連地方經驗都沒有卻先入主中央，主管全國？「變成全民付學費讓你先當部長，有知名度再讓你去選，在野黨永遠打不過，這些都違反公平正義。」

針對是否會辭職參選？陳時中今在指揮中心記者會回應表示，「相關這東西也複雜，如果能夠選的話，就一定會辭嘛，這沒有好疑義的」。

呂秀蓮 陳時中

延伸閱讀

接觸者被匡列隔離不用自費 陳時中：中央全部概括承受

佛道雙修協會聚餐已累計24人染疫 千人煉油廠暫時穩住

接觸者遭隔離得自費惹民怨 中央地方將共商解方

【重磅快評】連呂秀蓮都要陳時中算帳 監察院怎可不算？

相關新聞

重返立院滿月 林靜儀笑談「沒有不習慣」開3據點拚選服

民進黨立委林靜儀今年1月17日就職，已回任立委「滿月」，今接受本報訪問回任立委後的感受，她說，上屆立委卸任後，仍然持續關...

【綠派系亂鬥／上】後蔡英文時代鞏固權力 英系槓上「友軍」也要拚擴張

民進黨積極布局年底縣市長與縣市議員選戰，黨內各派系磨刀霍霍搶地盤，其中英系這次在雙北市提名許多新人參選，衝擊「友軍」正國會、湧言會原有布局。黨內其他派系解讀，後蔡英文時代，英系的權力焦慮感愈來愈深，不惜得罪長期盟友，打破派系平衡與地方政治生態，也要拚擴張。

桃機瀕破產靠政府增資就能解？ 最後恐怕又是全民埋單

昨天媒體大幅報導桃園機場因疫情加上邊境管制，舉債近百億，桃機人對此卻一點都不意外。疫情衝擊，全球機場旅運量銳減，虧損是必然：問題是當國外考量兼顧防疫、經濟衡平，都已宣布明確的邊境解封時程，爭取疫後世界經濟復甦的戰略位置，台灣卻即使防疫控制得宜，仍見不到政府在經濟面的超前部署。

用食安換CPTPP入場券還遠得很 連印太經濟架構也被美國冷處理？

「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」今召開資深官員視訊會議，果然只談英國入會案，沒有排入台灣、中國大陸、厄瓜多申請入會議程。眼見加入CPTPP遙遙無期，由美國主導的印太經濟架構，似乎成了台灣另一個希望所寄的國際經貿組織，我方已多次表達參與意願，但儘管現在處於蔡政府口中「台美關係最好的時刻」，迄今拜登政府卻未給予正面回應，持續冷處理。

表態參選？陳時中：如果能選一定辭職 「沒什麼好疑義」

前副總統呂秀蓮昨天接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，針對衛福部長陳時中是否參選，她說「如果要選就趕快辭掉」。對此，指揮中心...

升格計畫書遭質疑複製貼上 彰化縣府：是全新資料

民進黨彰化縣黨部主委邱建富今天說，彰化具備升格條件，但縣府去年底送出的升格計畫書不及格，很多內容是把12年前的升格計畫書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。