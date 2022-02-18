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下周要打的疫苗才18%登記 柯文哲：浪費太多了

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午參加 「2022士林官邸鬱金香展-遇見幸福」開幕式受訪。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午參加 「2022士林官邸鬱金香展-遇見幸福」開幕式受訪。記者楊正海／攝影

台北市長柯文哲上午參加 「2022士林官邸鬱金香展-遇見幸福」開幕式，柯文哲指出，去年入園44萬人，今年因台北燈節在士林舉辦，北藝快開幕，看能不能打破去年數字。柯文哲也說，據統計，到昨天止，這期全台疫苗登記率只有18%，疫苗還剩一大堆，他還是主張盡量正常生活，但條件是疫苗打好打滿。

柯文哲說，士林官邸鬱金香展，去年入園44萬人，今年因台北燈節在士林舉辦，北藝也快開幕，看能不能打破去年數字，雖然是疫情期間，若疫情太嚴重，還開放線上花展，可透過網路看，但可以的話，還是到現場看。

柯文哲說，疫情活動，他主張盡量過正常生活，戴口罩勤洗手保持社交距離，除了群聚吃飯，感染風險高之外，其他還好。

柯文哲說，今早台北市的疫情報告，下周要打的疫苗，到昨天中午統計，全台才18%的人登記，疫苗剩下一大堆，台北市還好一點是39%，按照以前的經驗，疫苗登記3天第一天就達80%，到第三天登記的不多。

柯文哲說，從統計數字很清楚，該打的、想打都打完，剩下的要三催四請才去打，中央已經講，到3月中，入境隔離將從14降為10天，但昨天境外移入還有50幾例，他主張盡量正常生活，條件是疫苗打好打滿。柯說，至中午截止，疫苗剩下一大堆，這次疫苗有29萬劑，才打到40%，浪費太多了。

台北市長柯文哲上午參加 「2022士林官邸鬱金香展-遇見幸福」開幕式。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午參加 「2022士林官邸鬱金香展-遇見幸福」開幕式。記者楊正海／攝影
「2022士林官邸鬱金香展-遇見幸福」今開幕。記者楊正海／攝影
「2022士林官邸鬱金香展-遇見幸福」今開幕。記者楊正海／攝影

新冠疫苗

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