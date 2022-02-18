蔡英文弔唁海董 遺孀哀泣他臥病榻左手寫字放不下公投

民進黨海派精神領袖「海董」林崑海病逝，蔡英文總統今早到高雄市立殯儀館捻香致哀，遺孀張秀在靈前描述海董去年12月病重住院無法說話，右手插注射針筒，左手顫抖寫字跡難辨至12月18日，病重仍關心台灣公投、台灣未來。蔡英文承諾，會完成海董遺志，不讓他失望。

上午9點50分，高雄市長陳其邁、內政部長徐國勇及黨內議員抵達靈堂等待蔡英文總統抵達，三立電視台總經理張榮華出面接待，規格比今天稍早弔唁的國民黨主席朱立倫更高。

遺孀張秀傷心體弱讓人不捨，蔡英文趨前安慰，立委王定宇轉訴兩人談話過程。王定宇說，總統與林董是好朋友，張秀哽咽提及去年12月初海董入院，當時不太能講話，舉左手寫歪七扭八的一段字，直到12月18日，原本不知道寫什麼，後揣測是他在關心公投，即使人在加護病房不能講話，右手插滿儀器，還用左手顫抖寫字。

聽聞此事，蔡英文十分感動，並安慰家屬說，林崑海對台灣的疼惜及志業大家都知道，所有好朋友會幫他守住。