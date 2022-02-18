立法院新會期2月25日開議 進行施政報告及總質詢

立法院長游錫堃今天上午邀集朝野黨團協商達成結論，第十屆第五會期定於2月25日正式開議，當天將邀請行政院蘇貞昌進行施政報告並備詢。

朝野黨團並達成共識，中央政府附屬單位（營業及非營業部分）的預算，應在第五會期完成三讀審查，以改正過去拖到年底，審預算成了審決算。

針對蔡政府開放日本福食後相關行政命令送立法院，民進黨立院黨團總召柯建銘承諾，相關行政命令將由備查改審查，交相關委員會進行實質質審查。

至於修憲議題，柯建銘表示，修憲將依程序在3月底交由院會處理修憲案，不管過不過都要走完程序。

朝野協商針對新會期開議日三點決定事項分別是：

一、各黨團同意定於2月25日（星期五）舉行第10屆第5會期第1次會議（開議日），本會期自2月25日（星期五）起，每週五及次週二視為一次院會，國是論壇及臨時提案依往例處理（週五上午9時至10時為國是論壇時間。週二下午5時至6時處理臨時提案，質詢期間，週二下午1時50分至2時30分處理臨時提案）。

二、 2月25日（星期五）邀請行政院院長率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢，當日質詢人數由民進黨黨團推派4人、國民黨黨團推派2人、民眾黨黨團及時代力量黨團各推派1人進行，質詢順序依民眾黨黨團、國民黨黨團、民進黨黨團、時代力量黨團之順序輪流交叉方式進行，有關質詢期間之順序及人數，均依例授權議事處辦理。

三、 本（第5）會期程序委員會依政黨比例由民進黨黨團推派10人、國民黨黨團推派7人、民眾黨黨團及時代力量黨團各推派1人代表組成，名單請於3月10日（星期四）中午12時前送至議事處彙整，上述名單送交議事處後即不予更換。