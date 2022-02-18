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特助案被擋 莊豐嘉開嗆：工會是沒品組織、華視亂源

聯合報 / 記者林政忠／即時報導
華視前總經理莊豐嘉。本報資料照片
華視前總經理莊豐嘉。本報資料照片

華視前總經理莊豐嘉請辭後，華視代理總經理陳雅琳擬回聘莊豐嘉特助劉桂蘭出任新媒體部經理，引發工會強烈反彈。華視董事會昨天擱置該人事案，莊豐嘉深夜地球砲開轟，抨擊華視工會是沒品組織、華視亂源，華視董事會不讓代理總經理所提的人事案通過，「證明反改革勢力的反撲有效」。

莊豐嘉臉書貼文如下：

分眾的世界，敢造謠的人就贏，反正你再怎麼澄清，先接受錯誤資訊的人也看不到，一樣留下永遠的偏見。這是我們這時代的媒體悲劇。

華視總經理特助一職，並非一般秘書性質的職位，而是介於副總跟一級主管之間的高階角色。這並非我來華視才有的設計，而是華視向來特有的人事安排。

舉一個媒體圈都知道的人物為例，已故當過TVBS總經理的吳戈卿，後來就擔任過華視總經理特助。由此可知，此特助絕非一般特助的性質。

即使如此，擔任我的特助，職位明明比一級主管還高，薪水甚至不如某些主管，卻被說成月薪高達17萬元，工會肆意公布他人個資，已經很不道德，還發假訊息造謠攻擊；這種完全沒品的組織，才是華視真正的亂源。

為什麼華視工會要反對這位4年來最了解內部問題的特助繼續留在華視？簡單一句話，4年來一手建立內控管理制度的她，太了解這家公司的眉角了，內部反改革人士，怎能容許這樣的人在我離開後還繼續留著？如此他們還能有搞頭嗎？

華視由老三台而來，許多人早就懂得逢迎當政的執政黨，誰執政就變什麼顏色，說是變色龍一點也不為過。他們會跟有權力的當政者打小報告，一方面以示忠誠，一方面打擊壞他們事的人。而偏偏當政者總喜歡聽這些人拍馬屁還兼充當耳目，實則被利用而不自知。

今天華視董事會不讓代理總經理所提的人事案通過，證明反改革勢力的反撲有效，也顯示華視這樣體質的公司，除非董事長和董事會願意支持總經理大刀闊斧改革，否則將永遠是沉痾難治。

華視公司昨晚也發出聲明表示，2月17日董事會對於新媒體部經理人事案未有結論。同時華視亦嚴正澄清，特定媒體指稱本公司加發1個月預告薪資予前總經理特助為嚴重錯誤訊息。劉桂蘭特助與莊豐嘉任期均至1月31日，且2人均屬委任契約，無所謂預告薪資一事。

華視 莊豐嘉 薪資

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