地方維護食安 中華人權協會：中央應該支持肯定

日本福島等五縣市食品將開放進口，地方政府加強把關，中華人權協會建議，中央政府應傾聽民意，尊重地方政府的自治權力。

不少地方政府對開放日本福島等五縣市食品進口，積極應變，包括加強食安查驗量能、擴充安檢設備，也有地方政府要求教育局審視營養午餐供應契約，排除有疑慮的食材。中華人權協會指出，一切預防性措施都為了民眾健康出發，如同衛福部長官琅琅上口的「超前部署」，值得肯定。

中華人權協會指出，依據地方制度法第30條第1項及第5項的規定，「自治條例與憲法、法律或基於法律授權之法規或上級自治團體自治條例牴觸者無效」、「自治團體自治條例有無牴觸發生疑義時，得聲請司法院解釋之」，憲法與增修條文暨地方制度法均無任何有關「食安標準」的分類明文，中央機關是否有權宣告地方自治條例無效？應要先問問司法院。

另外，地方制度法第2條2款所謂的「自治事項」，指的是地方自治團體依憲法或地方制度法等規定，得自為立法並執行，或法律規定應由該團體辦理的事務，而負其政策規畫及行政執行責任的事項，希望能發揮地方自治功能。

司法院釋字第738號解釋曾就「各地方政府對於設置核發電子遊戲場業營業級別距離標準給與彈性自主授權，認未違反憲法中央與地方權限畫分原則，距離限制是為了維護社會安寧、善良風俗等公益，立法目的正當是必要手段，沒有違反憲法中央與地方權限劃分原則、法律保留原則及比例原則」明確表示意見，則中央對地方政府所訂定較中央更嚴格標準，應予尊重。