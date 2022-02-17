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受Omicron變種病毒蔓延影響 英國議員訪台延後

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部發言人歐江安。記者張加／攝影
外交部發言人歐江安。記者張加／攝影

英國國會下議院外交委員會原訂20日至24日正式訪問台灣，但因受Omicron變種病毒蔓延的影響，而延後訪台行程。

外交部今晚說明，英國議員訪團成員對此不可抗力事由表達遺憾，後續將再重新規畫訪台程期，以展現英國強力支持民主夥伴的意願，並將實地瞭解台灣對印太區域和平及穩定的貢獻；外交部對英國下議院外交委員會因疫情必須延後訪台行程表示理解，並歡迎訪團擇期來訪。

外交部指出，英國下議院外交委員會原籌組的訪團是自我國疫情實施邊境管制措施兩年來，首度由英國國會議員以官方名義組團來訪。

外交部說，台英關係密切友好，是理念相近的合作夥伴，英國支持台灣有意義參與國際組織，關切台海安全局勢，並呼籲以和平方式解決兩岸分歧；台灣作為印太地區負責任的成員，將持續與包括英國的G7會員國及歐盟等理念相近國家及夥伴，攜手強化全球民主聯盟的韌性與支持民主發展，共同維護印太地區的和平、穩定、繁榮及永續發展。

英國 外交部 疫情 Omicron

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