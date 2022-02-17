學者：開放福島5縣食品 健康風險極低、可忽略

中央社 / 台北17日電

日本福島5縣食品即將開放進口，學者今天指出，在符合檢驗標準下，進口福島5縣食品的健康風險極低、可被忽略，且改為品項限制也更能安全把關，並符合科學做法。

台灣科技媒體中心（SMC）舉辦日本福食與食品安全線上記者會，邀請學者說明輻射食品的科學證據，以及目前制訂福島食品進口的規範時，如何評估對人體健康的影響。

清華大學原子科學技術發展中心教授許芳裕指出，目前輻射效應數據是依據國際放射防護委員會（ICRP）的劑量規範，原則上一般人的暴露劑量只要不超過每年1毫西弗，對人體健康方面的影響都是可以忽略的。

許芳裕指出，ICRP將輻射對健康的危害分為確定效應和機率效應，前者是指過量輻射對人體的損害會隨著劑量提高，如皮膚紅斑、白內障、不孕症或掉髮等；後者則與致癌、基因突變等機率有關。

許芳裕說，依國際標準，單次或年累積暴露的劑量在100毫西弗以下即可忽略，100毫西弗以上可能會有健康影響，因目前研究證據顯示，100毫西弗對人體沒有確定效應，機率效應的影響則可以忽略。

許芳裕表示，目前各國法規均訂有人員劑量限值，輻射工作人員職業暴露每年不得超過50毫西弗，一般人則不得超過1毫西弗，只要符合法規劑量限值內，健康效應的風險應可忽略。他也提到，目前台灣和日本的輻射標準，相對其他國家較為嚴格。

慈濟大學公共衛生學系副教授謝婉華則說明她在2017年的研究結果，大部分的檢測結果顯示，台灣民眾因進口食品產生額外的輻射暴露，健康危害應是可被忽略的。

謝婉華說，在計算民眾額外的輻射總暴露風險時，0至3歲兒童的額外輻射暴露總量是每年約0.000147毫西弗，相比照胸部X光暴露量為0.02毫西弗，相對風險極低，但和攝食的暴露風險無法類比。

謝婉華提到，分析2015至2017年日本櫪木、茨城、千葉、群馬4縣，共54萬多筆資料的檢測結果也發現，考慮不同年齡和性別，97.5%以上的台灣人不同食品的年攝食量遠小於1毫西弗，且所有族群的健康風險在1年的暴露下，都低於千萬分之1。

謝婉華也引用澳洲官方報告指出，日本福島核災事件造成的澳洲居民風險低於1毫西弗的輻射暴露量，對人體的機率效應影響可忽略。

另謝婉華提到，去年9月美國解除日本食品輸入的「進口警示」，分析日本共1749筆資料，僅有3筆資料檢出輻射量但遠低於標準，分別為2筆綠茶與1筆薑粉，因此現今開放日本福島5縣食品，對台灣民眾的健康風險應該可忽略。

許芳裕與謝婉華都同意，針對特定品項限制與特定品項檢驗，是比限制進口地區更安全的方法。許芳裕補充，因輻射粉塵可能會飄落到其他縣市，鄰近福島5縣的地區可能也有些風險，以品項限定也較符合科學做法。

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