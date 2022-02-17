反對莊豐嘉特助回聘 華視工會提3大理由

針對華視前總經理莊豐嘉特助劉桂蘭回聘案，華視下午召開董事會議，兩位員工董事馬履芸、李錦燦代表華視工會及基層同仁，表達「強烈反對劉桂蘭繼續在華視擔當任何職務」立場。華視企業工會晚間發出新聞稿指出，董事長陳郁秀與其他董事皆相當重視工會意見，董事會做成決議，請董事長與總經理和工會、員工董事進一步溝通，再審慎研議劉桂蘭人事案。

工會指出，許多同仁申訴，對劉桂蘭工作能力、溝通狀況、績效表現表達疑慮，反對其繼續擔任華視任何職務。工會與華視代總經理陳雅琳會面溝通，期盼陳傾聽員工意見、審慎考慮劉桂蘭人事案，2位員工董事今天董事會議也發言表達反對立場。

工會也表示，尊重華視人事任命、管理權限，但仍要對會員負責，呼籲華視拔擢內部優秀人才、適才適任，並將持續推動公司主管委任制度。

一、處理109年精緻劇集標案有重大瑕疵，嚴重打擊公司聲譽：

劉桂蘭於109年12月18日擔任「109年台語影音計畫」之精緻劇集招標評審會議主席，發生評審請假「預打分數」，更發生疑似「停止錄音討論」、「更改分數」等嚴重違背法律規定與公司規範之行為。經媒體大肆報導，嚴重打擊華視聲譽，劉桂蘭事後卻僅遭受「申誡一次」處分，與其他犯錯同仁之開除革職處分比較，大相逕庭，公司同仁皆表憤慨不滿。

二、缺乏專業能力、績效表現不佳：

總經理特助一職應扮演公司上下左右溝通管道，劉桂蘭於任職期間又被委以新媒體部代經理，卻在同仁及主管之間風評不佳，其本職專業不符卻佔用新媒體部一級主管職缺，劉代經理109＆110年部門績效達成率極差，部門目標達成率低，明顯不適任。（參考數據：110年新媒體部收入實際數3,270萬，預算數5,611萬，收入達成率：58.27%。實際數3,270萬中Google廣告占2,187萬66.9%，影音授權408萬12.5%，國會頻道影音收入187萬5.7%，資料授權收入226萬6.9%，多益的專案收入約171萬5.2%，以上無須開發，僅分潤部分就佔97.2%，自行去開發的政府標案收入及其他新媒體部分不到3%。）

三、漠視同仁及工會意見：

許多會員向工會反應，劉桂蘭屢次無視員工意見、拒絕或忽視溝通。擔任主管最大的職責為溝通，如最基本的溝通均無法做到，又如何能期待可以凝聚同仁們向心力，達成工作目標？相信，惟有用誠懇、開放的心態進行溝通，才有可能創造勞資雙贏，「在劉桂蘭身上，非常遺憾，我們完全感受不到這樣的努力」。