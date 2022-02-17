從國民黨跳槽民眾黨挨批「背骨」 林育先：不忘初心
國民黨長期培養青年、曾任國民黨屏東縣黨部書記長、代理主委林育先，跳槽到民眾黨屏東縣黨部主委，今消息一出，引發藍營基層震撼、不滿，批他「背骨」。林育先說，轉戰民眾黨思考許久，他強調自己初心不變，民眾黨讓年輕人有發展，能創新，才決定加入民眾黨。
38歲林育先，高雄餐旅大學碩士、義守大學資訊工程博士，學經歷完整，2010年他參加國民黨精英幹部特考，以第一名之姿考進國民黨，派任國民黨屏東縣黨部車城鄉代理主委，之後派任恆春、東港、縣黨部書記長、代理縣黨部主委。
林育先曾爭取屏南立委選舉，在國民黨內初選時民調敗給議長周典論的女兒周佳琪，加上去年參選黨代表失利，讓他有不同想法。林育先說，去年9月民眾黨開始與他接觸，經長時間思考，他決定加入民眾黨，未來不排除參選。
林育先說，這段時間他也有與台北市長柯文哲見面深談過，柯市長秉持清廉勤政價值，跟他得核心價值不謀而合。
林育先說，民眾黨是新興的政黨，能給年輕人舞台，作風和組織有效率能解決問題，國民黨有包袱、傳統觀念，雖然朝改革方向發展，但速度還是慢一些，也肯定國民黨中央對於年輕人栽培，有排除政二代、政三代趨勢。
林育先說，他知道加入民眾黨有人會罵他「背骨」，但是屏東政治變化大，國民黨的民代去替民進黨縣長初選拉票，未來是否藍白合也很難說，一切交由黨中央決定。
藍營議員唐玉琴今獲悉消息後，她說，很震撼也很遺憾，感到不可思議，林育先曾擔任黨部核心幹部，但民主政治有其個人選擇，只能尊重、祝福他。
國民黨屏東縣黨部主委、立委廖婉汝說，尊重林育先的選擇，林去年選國民黨代表失利，可能對黨有點失望，但是黨代表是個人的經營。林育先擔任民眾黨幹部，黨有黨的規定，依黨紀會處理，最重者可開除黨籍。
一路提拔林育先的國民黨政策會副執行長蘇清泉說，「祝福他」。
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