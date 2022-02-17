快訊

旅行社上架日本自由行 陳時中曝國門開放時機

金管會斷炒房金流祭「最強殺手鐧」 4家銀行影響最大

台韓簽署「國際駕照相互承認瞭解備忘錄」提升行車便利

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部。報系資料照片
外交部。報系資料照片

台韓簽署「台韓國際駕照相互承認瞭解備忘錄」，未來民眾赴韓國短期商旅，可持我國核發的有效國際駕照在韓國駕駛自用小客車。

外交部今指出，我國駐韓國代表唐殿文與韓國駐台灣代表鄭炳元分別於14日及17日以異地方式完成簽署「台韓國際駕照相互承認瞭解備忘錄」，備忘錄於兩國代表完簽後生效，未來國人赴韓國短期商旅，將因這項互惠措施而更加便利。

外交部表示，目前長期旅韓的國人，已可持我國駕照免試申請換發韓國駕照，隨著「台韓國際駕照相互承認瞭解備忘錄」生效，短期赴韓國旅遊、商務、探親等國人，可持我國核發的有效國際駕照在韓國駕駛自用小客車，將更便利後疫情時期赴韓國短期商旅的國人。

據外交部資料，台韓近年在經貿及觀光方面交流成長可觀，兩國去年互為第5大貿易夥伴；在108年時新冠肺炎疫情尚未爆發，雙方互為第3大觀光客來源國，當年兩國互訪人數合計超過245萬人次，台韓人民實質互動頻密。

駕照 外交部

延伸閱讀

英澳峰會肯定台海重要 外交部：民主國家共識

駐台北韓國代表部：台韓簽署備忘錄 互相承認駕照

蘭姆酒事件立院建議設專責基金 外交部：研議可行方式

專款挺立陶宛？外交部：中東歐投資基金整合方式支持

相關新聞

歐洲議會通過兩項友台決議 籲陸停止威脅台海穩定

歐洲議會全會17日分別以474票贊成、113票反對，以及369票贊成、197票反對的比數，順利通過歐盟「共同外交暨安全政...

台韓簽署「國際駕照相互承認瞭解備忘錄」提升行車便利

台韓簽署「台韓國際駕照相互承認瞭解備忘錄」，未來民眾赴韓國短期商旅，可持我國核發的有效國際駕照在韓國駕駛自用小客車。

獨／莊豐嘉特助回聘案遭擱置 追回17萬預告工資

華視前總經理莊豐嘉1月21日主動請辭，華視代理總經理陳雅琳擬回聘莊豐嘉特助劉桂蘭出任新媒體部經理，引發工會強烈反對，但陳...

呂秀蓮：蔡英文過去當台灣總統 現當中華民國總統

蔡英文總統日前出席蔣經國紀念園區開幕並致詞，提到蔣經國「反共保台」，引發民進黨內部雜音。前副總統呂秀蓮今天表示，她曾說過...

黃子哲：農委會「校正違規」 民進黨雞蛋裡盡是軟骨頭

國民黨文傳會副主委黃子哲在臉書發文表示，為解決雞蛋之亂，農委會緊急專案進口日本雞蛋，國民黨立院黨團認為這作法太黑箱草率...

影／蘇貞昌弔唁林崑海 蔡英文與國民黨朱立倫明天到場

三立電視台董事長、民進黨湧言會精神領袖林崑海生病辭世，行政院長蘇貞昌今天下午前往高雄市立殯儀館弔唁，神情哀戚向遺孀張秀及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。