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獨／莊豐嘉特助回聘案遭擱置 追回17萬預告工資

聯合報 / 記者林政忠／即時報導
華視前總經理莊豐嘉。本報資料照片
華視前總經理莊豐嘉。本報資料照片

華視前總經理莊豐嘉1月21日主動請辭，華視代理總經理陳雅琳擬回聘莊豐嘉特助劉桂蘭出任新媒體部經理，引發工會強烈反對，但陳雅琳今天下午仍在董事會提出該人事案，最終被董事會決議擱置，並要求追回「加發」給劉桂蘭的1個月預告工資17萬元，董事也請陳雅琳與工會協商人選。

立法院今年初協商總預算期間，國民黨提案凍結華視預算，莊豐嘉爆出要「修理」在野黨，惹怒朝野黨鞭，民進黨團總召柯建銘要求文化部處理，莊豐嘉在朝野共識下請辭。

對於劉桂蘭人事案，華視工會日前遞交陳情信給陳雅琳，「強烈反對劉桂蘭繼續在華視擔當任何職務」，但陳雅琳今天仍以劉桂蘭代理新媒體部經理的績效良好為由，在董事會提案建請回聘，但被董事當場質疑，新媒體部去年營運收入97％都是靠Youtube分潤而來，只有3％是營運所得，全年獲利約90萬，績效明顯不彰。

此外，華視原發出的議程通知，註明劉桂蘭任期至2月20日，並加發1個月預告工資17萬元。董事也質疑，劉桂蘭委任期限應與莊豐嘉同步至1月31日，今天董事會才更改議程通知，將劉桂蘭任期從2月20日「校正回歸」回1月31日，並要求追回預發工資17萬元。

對於總經理特助17萬元薪資，有董事質疑待遇偏高，如果再次重聘總經理特助，應重談薪資待遇的勞動契約。

多數董事也支持尊重工會反對意見，董事會最後決議擱置回聘劉桂蘭人事案，由總經理與工會協商後再議。據指出，公廣董事長陳郁秀主張，公廣董事會看守期間，一級主管懸缺人事應「以代理為主」，不宜重大調整，且黨政高層也不希望公廣再節外生枝；華視未來是否回聘劉桂蘭，高層和陳郁秀意志將是關鍵。

華視 陳雅琳 莊豐嘉

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