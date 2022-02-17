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黃子哲：農委會「校正違規」 民進黨雞蛋裡盡是軟骨頭

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
國民黨文傳會副主委黃子哲。圖／取自黃子哲臉書
國民黨文傳會副主委黃子哲。圖／取自黃子哲臉書

國民黨文傳會副主委黃子哲在臉書發文表示，為解決雞蛋之亂，農委會緊急專案進口日本雞蛋，國民黨立院黨團認為這作法太黑箱草率，卻被民進黨立委鄭運鵬反批國民黨是「雞蛋裡面要硬挑骨頭」。事實上農委會早在去年就把日本從「非疫區」名單中移除，現在又進口雞蛋，凸顯民進黨雞蛋裡盡是軟骨頭。

黃子哲指出，已有網友抓包農委會在2020年11月5日將日本從非疫區名單內移除，禁止日本活禽鳥、鮮蛋等蛋品進口，該禁令迄今尚未解除，農委會卻自我「校正違規」，以專案的方式允許雞蛋進口，即使政府掛保證加強檢驗，外界對於來自疫區雞蛋的風險疑慮仍鉅。

黃子哲表示，國民黨身為在野黨，為保護國內的家禽產業甚至是食安而提出質疑，天經地義，倒是繼蔡英文總統在國內宣布開放核食前先打給安倍晉三邀功，這次又是日方先在2月10日就發出雞蛋可出口台灣的消息，農委會卻晚了6天在16日才公告，民進黨政府是在裝肖維，還是裝細漢？

黃子哲說，國民黨不是雞蛋裡硬挑骨頭，而是怕民進黨雞蛋裡盡是軟骨頭，憑什麼開放核食與雞蛋進口，國人都要比日本晚知道。好好先內部溝通或告知很難嗎？不從疫區進口雞蛋很難嗎？連雞蛋問題都解決不了的政府很渾蛋。

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