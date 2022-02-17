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影／蘇貞昌弔唁林崑海 蔡英文與國民黨朱立倫明天到場
三立電視台董事長、民進黨湧言會精神領袖林崑海生病辭世，行政院長蘇貞昌今天下午前往高雄市立殯儀館弔唁，神情哀戚向遺孀張秀及家屬致意。此外，國民黨主席朱立倫贈送的花圈豎立在靈堂門口，預定明天上午到場致哀。民進黨高市黨部主委、湧言會立委趙天麟說，朱是國民黨大家長，感謝朱要到場表達與致意，肯定林崑海對台灣的支持與熱愛。
蔡英文總統明早到高雄向林崑海的家屬致哀，且應邀擔任治喪委員會榮譽主委。今天下午，行政院長蘇貞昌先抵高雄市立殯儀館上香，蘇在靈堂內安慰遺孀張秀及子女，鞠躬致意後步出靈堂，沒有受訪。
高市黨部主委趙天麟表示，明早蔡總統會親自來弔唁、撫慰家屬，全國湧言會也會在王定宇召集人領導下致意；大家不捨林崑海過世，但林的堅定意志已經成為台灣共同資產，台灣社會共同的DNA，不分黨派、藍綠都以台灣前途為要，相信很多人都會認同林的意志與想法。
靈堂外面擺滿政商界致意花籃，國民黨主席朱立倫的花籃放在門口顯眼處，高市黨部主委許福明與副主委曹桓榮中午聯袂弔唁。許福明說，主席朱立倫預計明天上午到場致哀，時間還要進一步與家屬確認。趙天麟說，任何一個在台灣的政治人物，都可以感受林崑海對台灣的支持與熱愛，朱立倫是國民黨的大家長，願意來表達致意，他個人相當感謝，但至於會不會來，仍須尊重家屬與電視台作業，相信大家都願意一起來表達對這位最挺台灣的經營者追思之意。
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