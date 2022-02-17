禁萊豬釋憲案將開庭 藍營呼籲：勿為護航喪失獨立公正

台北市議會前年審議通過食品安全自治條例修正案，要求豬肉零檢出「乙型受體素（瘦肉精）」，違者處以罰鍰6萬以上、10萬元以下罰鍰，但被中央宣告無效，台北市議會國民黨團聲請釋憲，大法官定2月22日在憲法法庭進行言詞辯論。北市議會國民黨團書記長王欣儀呼籲，讓萊豬釋憲案能得到公平、公正的審判結果。

王欣儀質疑，憲法法庭擬定的言詞辯論「爭點題綱問題」，竟然納入了行政院「未列入」的函告無效理由，此舉已違背司法機關適用法律的重要原則「不告不理」，黨團希望法界人士、專家學者能給予公評，也請全民共同參與、聲援，讓萊豬釋憲案能得到公平、公正的審判結果。

另外，憲法法庭認為自治條例涉嫌違反憲法第107條第11款「國際貿易政策由中央立法並執行」規定，構成「國際法」之國際貿易障礙！但她反問，為何雙方沒有爭執的事項，憲法法庭可以認為存在爭執？而憲法法庭將「不存在的事實理由」列為言詞辯論爭點的「目的」何在？

王欣儀表示，市規範限制轄內「販售」豬肉或相關產製品禁止檢出乙型受體素，根本沒有牽涉到國際間「進出口」或「輸出入」事務，中央也沒有針對萊豬進口事項另與其他國家簽訂任何國際條約或貿易協定，請問哪來的牴觸憲法第107條第11款，構成國際法的貿易障礙問題？