蔡政府稱台灣經濟好 呂秀蓮：很多人都快破產了

前副總統呂秀蓮今天接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，對於台灣經濟提出擔憂。她表示，蔡政府不應該再說現在台灣經濟是「十年來最好」，這兩年疫情期間，很多人都快要破產了，現在資源應該全部集中關心庶民經濟，她認為，不應該在機場抓到幾個新冠肺炎病例，全台灣就什麼事也不能做。

呂秀蓮說，她認為在防疫方面，給了衛福部長陳時中太大的權力，陳時中本身是牙醫出身，對傳染病處理不一定很內行，何況疫情發展如何面對，影響所及牽涉民生及國家安全等。當台灣升為一級防疫警戒時，行政院長本來就應該承擔，內閣要一起開會，衛福部長不可能召開與其他部會的會議，應該由行政院長兼任指揮官，不然就請當時的副總統陳建仁來做；「衛福部長怎麼可以指揮整個內閣，蘇院長你是太客氣還是在逃避責任？」

呂秀蓮說，一直讓陳時中來做，結果桃園機場只要發現一點點疫情，全台灣就什麼事都不能做，她去南部時，覺得替南部人難過，當地完全沒有疫情，且花東離島根本沒有病毒。

呂秀蓮說，這是因為2003年SARS爆發時，扁政府理出頭緒，大家都知道口罩太重要，台灣人是全世界最配合，疫情不必那麼慌張。台灣是海島，沒有邊界問題，也是得天獨厚，她認為疫情指揮中心不是太懶就是太笨，不能機場發現幾個案例，就什麼事都不能做，庶民經濟垮掉就是這個原因。

呂秀蓮說，他提醒要選舉的政治人物，要有悲憫的心，她更期待陳時中與蔡英文總統看到她的建議，她也說，提到經濟，不要動不動就講「平均值」或說「十年來最好」，很多人都快要破產了，還在高唱十年來最好，現在應該全部集中關心庶民經濟，憲法保障每個人的生命健康權，但還有財產權跟行動自由權也要合乎比例（受保障）。