英國會下議院辯論通過挺台動議 立法院表示歡迎與感謝

英國國會下議院2月10日在院會就「英國與台灣的友誼及合作」（UK-Taiwan friendship and cooperation）動議案進行辯論，最後無異議通過：⌜下議院注意到英台關係之重要，要求政府繼續致力強化英台貿易關係及深化安全合作，並進一步要求政府支持台灣獲得國際社會之承認⌟決議，展現英國國會下議院對深化台英關係的支持，立法院對此表示歡迎與感謝。

立法院表示，該討論案是由「中國研究小組」（China Research Group）共同主席柯恩詩(Alicia Kearns)下議員及台英國會小組共同主席史都華(Bob Stewart)下議員共同提案，計有保守黨、工黨、自由民主黨、蘇格蘭民族黨等18位下議員參與，發言議員肯定台灣的民主、自由、人權成就、呼籲英國政府支持台灣安全、加強雙方高層訪問、積極支持台灣參與國際組織，並強化台英在經貿、科技、教育等各項領域的合作，充分展現英國朝野政黨議員對提升台英關係之支持。

立法院表示，推動國會外交是立法院重要工作之一，英國國會議員除經常組團訪台外，英國上議院議長德蘇莎(Baroness D’Souza)於2014年率團訪台，成為首位訪問台灣的英國上議院議長；立法院蘇前院長嘉全曾於2018年率團訪英，會晤英國上議院議長等重要英國國會議員；英國下議院議長霍伊爾(Sir Lindsay Hoyle)亦於2021年12月在立法院主辦的「2021年開放國會論壇」發表賀詞等，都見證台英國會交流密切。

立法院表示，台英同為自由民主國家，民主政治即民意政治，民意機關作為推動民主的核心力量，立法院將持續加強與英國國會的交流，也歡迎英國國會籌組官方訪團來台訪問，提升雙方交流互動，共同強化民主韌性並捍衛共享之自由民主價值。