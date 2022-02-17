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影／綠「湧言會」大陣仗弔唁海董 營造團結破分裂傳言

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
湧言會立委王定宇（中）率全國決策委員到靈堂弔唁三立董事長林崑海，解釋制服logo象徵螺絲釘。記者徐白櫻／攝影
湧言會立委王定宇（中）率全國決策委員到靈堂弔唁三立董事長林崑海，解釋制服logo象徵螺絲釘。記者徐白櫻／攝影

民進黨湧言會精神領袖、三立電視台董事長林崑海15日病逝，今早嘉義縣長翁章梁、鏡電視董事長陳建平等人到靈堂弔唁，湧言會立委林楚茵、王定宇及趙天麟率全國決策委員與台南、高雄民代30幾人再度來到靈前上香致意。王定宇表示，要看湧言會解散、衰敗、分裂的人要失望了，面對即將到來的中央黨部與地方選舉，湧言會有信心，席次會更加茁壯。

林家將靈堂設在市殯八鳳會館，政界弔唁人士眾多，嘉義縣長翁章梁、鏡電視董事長陳建平、高市議員李順進、北市議員梁文傑等人前往致意。行政院長蘇貞昌預計下午到靈堂致哀，王定宇另預告，明天上午蔡英文總統將到高雄拈香，屆時全台湧言會民代與學者全出席，陣容會更龐大。

近午時分，湧言會幹部群與台南、高雄地方民代一起到靈堂致哀。外界認為林崑海逝世會讓湧言會面臨崩解危機，發言人王定宇被問及運作情況。王定宇說，湧言會2年來集體決策、集體運作，然後專注在培養新生代的年輕基層工作者，這些工作會持續，面對緊接而來的中央黨部、民進黨黨部改選，以及年底縣市議員院轄市議員選舉，湧言會不僅會站穩腳步繼續運作，還有信心席次會更加茁壯。

王定宇說，海董是他們很尊敬的長輩，長期提攜湧言會，會用團結、努力、茁壯來回應他過往提攜，如果想要看到湧言會解散、衰敗、分裂的人，「我覺得，他們可能要失望了」，湧言會個充滿新興、活力、未來的組織。

王定宇也提及湧言會制服logo代表意義，他表示，湧言會成員沒有任何職稱，屬於扁平化組織，Logo象徵「螺絲釘」，每個人都是社會重要的螺絲釘，大家拴緊在一起，大家都一樣重要。

湧言會立委兼高市黨部主委趙天麟（中）今天再度到靈堂致哀，未對外發言。記者徐白櫻／攝影
湧言會立委兼高市黨部主委趙天麟（中）今天再度到靈堂致哀，未對外發言。記者徐白櫻／攝影
鏡電視董事長陳建平（左一）到靈堂致哀。記者徐白櫻／攝影
鏡電視董事長陳建平（左一）到靈堂致哀。記者徐白櫻／攝影
嘉義縣長翁章梁來靈堂向家屬致哀。記者徐白櫻／攝影
嘉義縣長翁章梁來靈堂向家屬致哀。記者徐白櫻／攝影
湧言會立委林楚茵今早到靈堂致哀。記者徐白櫻／攝影
湧言會立委林楚茵今早到靈堂致哀。記者徐白櫻／攝影

湧言會 王定宇 林崑海

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